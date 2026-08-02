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Maksimir će ugostiti najveće europske talente: Evo tko sve stiže na Ramljak

Maksimir će ugostiti najveće europske talente: Evo tko sve stiže na Ramljak
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Na turnir se nakon 13 godina vraća Hajduk

2.8.2026.
12:07
Sportski.net
Davor Puklavec/PIXSELL
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Ove se godine održava 23. izdanje kultnog turnira Mladen Ramljak, koji godinama ugošćuje brojne svjetski priznate akademije.

Prethodnih su godina na turniru igrali juniori Real Madrida, Feyenoorda, Manchester Uniteda, Flamenga i brojnih drugih europskih i svjetskih velikana, a ove godine se na turnir nakon 13 godina odsustva vraća i Hajduk. Osim njega i organizatora Dinama, turnir će brojati još šest klubova, odnosno: Club Brugge, Juventus, Benficu, Ajax, Athletic Bilbao i Bolognu.

O kakvom se turniru radi, dovoljno govori činjenica da su na njemu prethodnih godina nastupali Givairo Read, Martin Baturina, Arda Güler i brojni drugi.

O turniru

Turnir se održava od 2003. godine, a ime je dobio po bivšem braniču Dinama Mladenu Ramljaku, koji je preminuo 1978. godine u 33. godini života u automobilskoj nesreći.

Do sada ga je najviše puta osvojio Dinamo, dok je na drugom mjestu Feyenoord, koji je uzeo tri naslova.

DinamoMemorijalni Turnir Mladen Ramljak
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