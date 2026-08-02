Maksimir će ugostiti najveće europske talente: Evo tko sve stiže na Ramljak

Ove se godine održava 23. izdanje kultnog turnira Mladen Ramljak, koji godinama ugošćuje brojne svjetski priznate akademije.

Prethodnih su godina na turniru igrali juniori Real Madrida, Feyenoorda, Manchester Uniteda, Flamenga i brojnih drugih europskih i svjetskih velikana, a ove godine se na turnir nakon 13 godina odsustva vraća i Hajduk. Osim njega i organizatora Dinama, turnir će brojati još šest klubova, odnosno: Club Brugge, Juventus, Benficu, Ajax, Athletic Bilbao i Bolognu.

O kakvom se turniru radi, dovoljno govori činjenica da su na njemu prethodnih godina nastupali Givairo Read, Martin Baturina, Arda Güler i brojni drugi.

Stiže nam #Ramljak26! ⚽️🏆



Sljedećeg tjedna, od 6. do 9. kolovoza, očekuje na XXIII. izdanje kultnog turnira Mladen Ramljak koje će i ove godine okupiti najveće talente iz nekih od najboljih nogometnih akademija u Europi!



Na turniru će nastupiti 8️⃣ klubova iz 6️⃣ zemalja: Club… pic.twitter.com/oNlo4pMiOR — GNK Dinamo (@gnkdinamo) August 2, 2026

O turniru

Turnir se održava od 2003. godine, a ime je dobio po bivšem braniču Dinama Mladenu Ramljaku, koji je preminuo 1978. godine u 33. godini života u automobilskoj nesreći.

Do sada ga je najviše puta osvojio Dinamo, dok je na drugom mjestu Feyenoord, koji je uzeo tri naslova.