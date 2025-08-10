Mladi dinamovci pobijedili Bolognu i osvojili Memorijalni turnir Mladen Ramljak

'ŽELIMO SURADNJU S DINAMOM' /
Dinamo je pobijedio Bolognu s 1:0, a gol vrijedan pobjede pao je u 13. minuti
Mladi nogometaši Dinama pobijedili su Bolognu u finalu 1:0 i osvojili Memorijalni turnir Mladen Ramljak.
Pogodak vrijedan pobjede postigao je Karlo Zulfić u 13. minuti.
Plavi su ovom pobjedom obranili naslov na prestižnom juniorskom turniru.
Prošle godine su u finalu pobijedili Manchester United 3:2.
