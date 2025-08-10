BRAVO, DEČKI /

Mladi dinamovci pobijedili Bolognu i osvojili Memorijalni turnir Mladen Ramljak

Mladi dinamovci pobijedili Bolognu i osvojili Memorijalni turnir Mladen Ramljak
Foto: Davor Puklavec/pixsell

Dinamo je pobijedio Bolognu s 1:0, a gol vrijedan pobjede pao je u 13. minuti

10.8.2025.
13:58
SPORTSKI.NET
Davor Puklavec/pixsell
Mladi nogometaši Dinama pobijedili su Bolognu u finalu 1:0 i osvojili Memorijalni turnir Mladen Ramljak.

Pogodak vrijedan pobjede postigao je Karlo Zulfić u 13. minuti.

Mladi dinamovci pobijedili Bolognu i osvojili Memorijalni turnir Mladen Ramljak
Foto: Davor Puklavec/pixsell
Mladi dinamovci pobijedili Bolognu i osvojili Memorijalni turnir Mladen Ramljak
Foto: Davor Puklavec/pixsell
Mladi dinamovci pobijedili Bolognu i osvojili Memorijalni turnir Mladen Ramljak
Foto: Davor Puklavec/pixsell

Plavi su ovom pobjedom obranili naslov na prestižnom juniorskom turniru.

Mladi dinamovci pobijedili Bolognu i osvojili Memorijalni turnir Mladen Ramljak
Foto: Davor Puklavec/pixsell

Prošle godine su u finalu pobijedili Manchester United 3:2.

BRAVO, DEČKI /
Mladi dinamovci pobijedili Bolognu i osvojili Memorijalni turnir Mladen Ramljak