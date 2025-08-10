Mladi dinamovci pobijedili Bolognu i osvojili Memorijalni turnir Mladen Ramljak

Mladi nogometaši Dinama pobijedili su Bolognu u finalu 1:0 i osvojili Memorijalni turnir Mladen Ramljak.

Pogodak vrijedan pobjede postigao je Karlo Zulfić u 13. minuti.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Plavi su ovom pobjedom obranili naslov na prestižnom juniorskom turniru.

DINAMO U19 - BOLOGNA U19 1:0

(⚽️ Zulfić)

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Prošle godine su u finalu pobijedili Manchester United 3:2.

