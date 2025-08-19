Crvena zvezda preklinje svoje navijače: 'Prijeti nam zatvaranje, ovo molimo sve'

Crvena zvezda u utorak u Beogradu igra prvu utakmicu 4. pretkola Lige prvaka protiv ciparskog Pafosa, a na dan utakmice iz srpskog kluba su uputili apel navijačima da susret prođe bez incidenata jer strahuju od kazne UEFA-e.

Zvezda je trenutno pod uvjetnom kaaznom UEFA-a i na utakmici protiv Pafosa bit će predstavnici krovne europske nogometne organizacije, koji će pomno pratiti što se događa na tribinama.

"U utorak, 19. kolovoza u 21:00 sati Crvena zvezda dočekuje ciparski Pafos u prvoj utakmici doigravanja za plasman u Ligu prvaka. Klub obavještava navijače i javnost da je Crvena zvezda pod uvjetnom kaznom UEFA-e te apelira na navijače da se na utakmici ponašaju fer i sportski.

Utakmicu između Crvene zvezde i Pafosa pratit će predstavnici UEFA-e, budući da je Crvena zvezda na uvjetnoj kazni zbog korištenja pirotehnike. Našem klubu prijeti zatvaranje tribina u sljedećim utakmicama na međunarodnoj sceni.

Molimo sve zvezdaše koji dođu na utakmicu da ne koriste pirotehniku jer posljedice mogu biti vrlo štetne za klub i naše navijače", objavila je Zvezda.

.