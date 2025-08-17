Poznati trener otkriva tajnu novog Dinama: 'Prošle sezone to nisu imali i ostali su bez naslova'

Nikola Jurčević, bivši trener Dinama, nekadašnji igrač i reprezentativac Hrvatske, danas nogometni strateg, precizno je analizirao derbi Rijeke i Dinama na Rujevici, koji je u subotu završio uvjerljivom pobjedom Plavih 2-0. U svom stručnom osvrtu za Net.hr, Jurčević ističe ključne momente koji su presudili tok utakmice, kombinaciju taktike i psihologije, te Dinamovu čvrstu i zrelu izvedbu, kao i nedostatke koji su bili vidljivi u drugom poluvremenu.

Energija momčadi je jako dobra, nešto što se negdje u nekom dijelu u prošloj sezoni izgubilo i što ih je koštalo naslova prvaka. Ova momčad, čini mi se ovako, je potentna momčad koja ima prostora za napredovanje.

Njegov komentar rasvjetljava razliku u temperamentu i pripremljenosti dviju momčadi, pokazujući zašto je rezultat na kraju bio takav i kamo ova utakmica vodi obje momčadi u nastavku sezone. Također, otkriva i razliku ove momčadi Dinama s prošlosezonskom, odnosno ono što Dinamo koji je slagao Zvonimir Boban sa svojim suradnicima ima u odnosu na Dinamo koji je propustio osvojiti naslov.

"Ovaj Dinamo ima energiju, za razliku od prošlosezonskog koji to nije imao", kaže Nikola Jurčević i dodaje:

"Dinamo je odlično startao u sezonu sa 9 bodova u prva tri kola SHNL-a uz gol razliku 7-0. Ono što je bitno da Dinamo još nije primio pogodak i s obzirom da je to jedna nova momčad u stvaranju, to je bitna stvar za budućnost, za samopouzdanje. Ova momčad ima prostor da bude još bolja i raste iz utakmice u utakmicu", navodi Nikola Jurčević.

Što je bilo ključno za Dinamov trijumf na Rujevici?

"Prva stvar, moraš biti objektivan u analizi ove utakmice. Dinamo je odigrao jedno odlično prvo poluvrijeme uz jednu totalnu dominaciju, kontrolu utakmice. Rijeka tako reći nije mogla napraviti niti jednu polupriliku i Dinamo je imao apsolutno sve u svojim rukama. Naravno, kruna svega toga su i dva gola i vodstvo 2-0", objašnjava Nikola Jurčević.

U drugom poluvremenu, druga priča na terenu, ali bez promjene rezultata.

"Rijeka je u nastavku bila bolja momčad na terenu i to je ono nešto što je sasvim sigurno bitno za Dinamo, da negdje u budućnosti ima stabilnost i kvalitetu tijekom svih 90 minuta, jer ovo drugo poluvrijeme je bilo Dinamo upozorenje da, kad momčad kao što je u ovom slučaju napravila Rijeka, podigne ritam, odigra agresivnije, e tu je onda blo već dosta problema. Znamo svi da su Dinamo napustili stožerni igrači, jako veliki broj igrača općenito, među njima istinske klase koji su bivši ili sadašnji reprezentativci Hrvatske i sasvim sigurno to nije lako kad se promijeni cijela momčad. Kao što sam rekao, dobra stvar kod ove momčadi je ta vidljiva, opipljiva energija, želja svih igrača da se dokažu, afirmiraju, da budu što bolji u Dinamu."

To nije sve...

"Vidimo i jednu pozitivnu konkurenciju igrača s klupe koji ulaze u igru, ulaze u igru s pozitivom u utakmicu. Mislim da je to jedna jako bitna stvar što se stvara jedan dobar, momčadski duh u Dinamu i to se u ove tri utakmice vidjelo po govoru tijela, reakcijama igrača po izmjenama, da je atmosfera jako dobra. Energija momčadi je jako dobra, nešto što se negdje u nekom dijelu u prošloj sezoni izgubilo i što ih je koštalo naslova prvaka. Ova momčad, čini mi se ovako, je potentna momčad koja ima prostora za napredovanje".

Dobar je bio i golman Dinama Ivan Nevistić.

"S ovim pitanjem ste se na neki način nadovezali na ovo što sam rekao za drugo poluvrijeme. U drugom poluvremenu kad je Rijeka promijenila tri igrača na poluvremenu, kad je izašla na način kako obično Rijeka i igra na Rujevici, vrlo nezgodno na brzom terenu kojeg ima Rujevica, jednom igrom, tranzicijom, agresivnošću, dovela je Dinamo u dosta problema i Nevistić je bio možda i ključna figura. U dva - tri navrata je sjajno reagirao i spriječio Rijeku da se vrati u utakmicu, tako da veliki plus za Nevistića u večerašnjem dvoboju", zaključio je Nikola Jurčević.

