Svijet sporta zavijen u crno: Umro poznati nogometaš, imao je samo 38 godina

U utorak je umro je legendarni beninski nogometaš Razak Omotoyossi (38).

Rođen u Lagosu u Nigeriji, Omotoyossi je nogometni put započeo u domovini, igrajući za Sunshine Stars. Međutim, nakon incidenta sa sucem i posljedične suspenzije, njegova karijera doživjela je neočekivan zaokret. U potrazi za novom prilikom, preselio se u susjedni Benin, što se pokazalo kao sudbonosna odluka. Njegov talent brzo je prepoznat te je, nakon što nije uspio izboriti mjesto u snažnoj nigerijskoj reprezentaciji, prihvatio poziv Benina.

Legenda Benina

Ta je odluka zauvijek promijenila povijest beninskog nogometa. Omotoyossi je postao zaštitno lice "Vjeverica", kako glasi nadimak reprezentacije, i predvodnik njihove zlatne generacije. U 55 nastupa za Benin, od 2004. do 2016. godine, postigao je 21 pogodak, čime se upisao na listu najboljih strijelaca u povijesti nacije. Njegov utjecaj osjetio se već na omladinskoj razini, kada je predvodio U-20 reprezentaciju na FIFA Svjetskom prvenstvu za mlade 2005. u Nizozemskoj, gdje je postigao prvi povijesni gol za Benin na svjetskim prvenstvima.

Iako je njegova cijela reprezentativna karijera bila impresivna, jedan se nastup posebno urezao u pamćenje navijača. U kvalifikacijama za Afrički kup nacija 2008. godine, u utakmici protiv favoriziranog Toga, Omotoyossi je odigrao utakmicu života. Postigao je sva četiri pogotka u senzacionalnoj pobjedi Benina od 4:1, osiguravši svojoj momčadi slavlje, a sebi status legende. Taj ga je podvig učinio i jednim od najboljih strijelaca cijelih kvalifikacija, rame uz rame s velikanima poput Samuela Eto'oa.

Foto: Profimedia

Njegova klupska karijera bila je jednako bogata i raznolika. Prvi europski angažman imao je u moldavskom Sheriff Tiraspolu, nakon čega je uslijedio transfer u švedski Helsingborg. Tamo je doživio vrhunac, postavši najbolji strijelac lige i dobivši priliku zaigrati u UEFA Ligi prvaka. Njegov nogometni put vodio ga je diljem svijeta: nosio je dresove francuskog FC Metza, saudijskog Al-Nassra, egipatskog diva Zamaleka, te klubova u Turskoj, Maroku i Siriji. Gdje god je igrao, bio je prepoznatljiv po nevjerojatnoj brzini, snažnom udarcu i neumornoj radnoj etici koja ga je činila miljenikom navijača.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrgović nam otkrio planove za budućnost: 'Vi ste uživali, a ja moram ovo nositi'