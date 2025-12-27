Bivši Vatreni: 'Srnine suze na EP-u i to što je potom napravio najbolji su dokaz kakav je kapetan bio'

Nakon turbulentne, ali uspješne polusezone, trener vratara HNK Rijeka i bivši hrvatski reprezentativac Ivan Vargić, zasluženi odmor provodi u krugu obitelji. U velikom razgovoru za Net.hr, Vargić otvora dušu o svemu. Od tradicionalne proslave Božića u rodnoj Slavoniji, u svom Đakovu, preko seciranja Rijekine sezone pune izazova, do odnosa s igračima i sjećanja na legendarne dane u reprezentaciji...

Foto: David Jerkovic/pixsell

Trener golmana u Rijeci

Na kraju iscrpljujuće godine, koja je za Rijeku započela rano s europskim obvezama, a završila osiguravanjem proljeća u Konferencijskoj ligi, Vargić ne krije zadovoljstvo.

"Napokon odmor nakon duge godine, pogotovo ove polusezone gdje smo rano počeli s Europom i svime. Završili smo na najljepši mogući način, pobjedom i sada se odmaramo. Tradicionalno, sa svojom obitelji blagdane provodim u svom rodnom Đakovu. Đakovo je moj rodni kraj, u Đakovu su mi roditelji, najljepše mi je u Đakovu. Blagdani su vrijeme za druženje, ljubav i mir, a to provodimo sa svojima", otkriva Vargić, dodajući kako se posebno veseli radosti s najmlađima.

Prije dvije i pol godine Ivan Vargić je počeo raditi kao trener golmana u Rijeci, u omladinskoj školi, školi nogometa. Ivan je htio biti trener vratara nakon karijere, pa se marljivo bacio na posao i počeo skupljati iskustvo. Kad je prvi trener Rijeke postao Radomir Đalović, on je Ivana Vargića povukao sa sobom u prvu momčad Rijeke i godinu i pol dana Ivan je trener vratara u seniorskoj momčadi.

"Prvo s Đalovićem, sad s Victorom Sanchezom. Victor Sanchez je dobar trener, mogu reći sve najbolje i pozitivno o njemu. Uvijek razgovaramo argumentima. Naravno, Victor Sanchez ima svoj pogled nekih situacija općenito, traži i moje mišljenje. Ako mu dobro obrazložim i sa svoje strane dam dobre argumente. Naravno, tu su i ostali članovi stožera i nu svemu sudjelujemo zajedno. Uvijek nekako pronađemo zajedničko riješenje", navodi Ivan Vargić.

Odljev zvijezda i ostvareni europski san

Iako je kraj polusezone donio "božićnu bajku na Rujevici", put do nje bio je posut trnjem.

"Polusezona je završila na najbolji mogući način. Prezimili smo u Europi nakon 46 godina", ističe Ivan Vargić i na naše pitanje da smo vidjeli Rijeku s dva lica ove polusezone, Ivan Vargić kaže:

"Možemo to i tako reći."

Vargić se osvrnuo na velike izazove s kojima se momčad suočila, prije svega na odlaske ključnih igrača. U kratkom roku, Rijeka je ostala bez čak petorice igrača iz prve postave.

"Nekako smo kroz proljetni dio ostali bez važne karike, a onda su na početku sezone otišle važne karike. Izgurali smo, osvojili dvostruku krunu u hrvatskom nogometu, čemu se nitko nije nadao. Nakon toga napustili su nas neki bitni igrači. U šest mjeseci izgubiti pet igrača iz prvih jedanaest nije jednostavno. Došlo je dosta novih igrača i trebalo je sve to ukomponirati, a odmah su nas čekale ključne utakmice u kvalifikacijama za Ligu prvaka, pa Europsku ligu i na kraju Konferencijsku koju smo i izborili. Sigurno nije bilo jednostavno sve to ukomponirati u vrlo kratkom roku, pa možda i zbog toga je Rijeka bila slabija u početku. Nismo uspjeli povezati dvije - tri pobjede koje te odmah lansiraju koje te odmah lansiraju među prve dvije - tri momčadi. Malo smo se mučili s pronalaskom startnih 11. Odigrali smo jako puno utakmica, potrošnja igrača je bila velika", objašnjava Vargić.

Upravo je taj period prilagodbe, uz veliku potrošnju igrača, razlog zašto Rijeka nije uspjela povezati nekoliko pobjeda u nizu koje bi je lansirale u sam vrh HNL-a. Ipak, ciljevi su ostvareni.

"Naš cilj je uvijek biti među prve tri momčadi, boriti se za Kup i igrati Europu. To smo uspjeli. Došli smo do skupine Konferencijske lige i mislim da je to na čast svima nama. Samim time, nema tu sad teško - nije teško. Moraš se naviknuti ako želiš napredovati, a svi naši igrači sanjaju igrati u Ligama petice. Takav tempo je u Ligama petice svakodnevica, pa se moraju na to priviknuti i u Rijeci. Bilo je, ajmo reći, rezultata na koje nismo naviknuli i navijače i sve, ali kako je polusezona odmicala kraju, počeli su pristizati bolji i pozitivniji rezultati. U Konferencijskoj ligi se prošlo dalje, uhvatili smo priključak i za treće mjesto u SHNL-u i to nam je znak da možemo i da trebamo gurati prema naprijed i dalje, raditi, pa ćemo vidjeti što i kako dalje. Ima još dosta utakmica do kraja."

"Božićna europska bajka" na Rujevici živi u puno jeku...

"Živi da i hvala Bogu na tome."

Što je bilo ključno za "Božićnu europsku bajku"?

"Ključni su bili igrači koji su u pravom trenutku napravili prave rezultate. Prva utakmica u Armeniji protiv Noaha bila je pokazatelj da možemo, ali evo, splet nesretnih okolnosti i taj crveni karton i onda kad moraš igrati s igračem manje deset minuta, sigurno da nije jednostavno, ali tu smo pokazali da se možemo sa svima nositi. Spomenut ću i Spartu s kojom smo igrali dva dana. Doslovno. Mi smo doslovno tako i igrali i vrlo važna pobjeda koja nas je oper lansirala gore u taj krug klubova koji prolaze dalje u Konferencijskoj ligi. Komentirali smo baš da smo protiv dvije najslabije momčadi s kojima smo igrali u Konferencijskoj ligi dobili golove, a ovo ostalo nismo. Samim tim smo pokazali da možemo i, po meni, zasluženo prošli dalje u Konferencijskoj ligi."

Sparta, Aek Larnaca, Noah, Celje i Šahtar prošli u drugi krug, a Lincoln je ispao zbog gol razlike. Znači, 5 od 6 protivnika Rijeke prošlo je u drugi krug, jedan je ispao zbog gol razlike, s time da su AEK Larnaca, Sparta Prag i Šahtar bili među prvih osam ekipa. Čisto da vam dočaramo kakav je Rijeka napravila posao. Kao prijelomni trenutak sezone izdvaja period nakon reprezentativne stanke u studenom.

"Mislim da smo tu nanizali niz od devet utakmica bez poraza, ako se ne varam. Europa, SHNL, nije bilo poraza. Tu smo se digli i uhvatili priključak za treće mjesto. To je znak da možemo i trebamo gurati naprijed. Nekad smo igrali odlično, ali nije došao rezultat, ali nam se otvorilo i nagradilo."

'Odgovornost na golu je ipak malo veća'

Kao netko tko je prošao oba puta, Vargić nudi jedinstven pogled na razliku između stajanja na golu i stajanja pokraj njega.

"Uf, što je teže? Teško pitanje, ali ajmo ovako... Diplomatski odgovor je da je oboje teško haha", priča Ivan Vargić i nastavlja...

"Kad si vratar, na prvoj si crti, svi te vide i ocjenjuju, kojem svi govore što, kako, kuda treba. Opet, ako dugi niz utakmica nisi na pravoj razini, dovodi se u pitanje i struka. I jedno i drugo je velika odgovornost, ali mislim da je biti vratar ipak malo veća."

Tajnu uspješnog odnosa s vratarima, posebice s Martinom Zlomislićem, vidi u međusobnom poštovanju.

Foto: Hrach Khachatryan/pixsell

"Strašno je važno poštovanje s jedne i druge strane, uvažavanje. Ako je taj odnos zdrav, onda se sve može poboljšati, tehničko-taktičke i situacijske stvari. Međusobno poštovanje i uvažavanje su na prvom mjestu u svakom slučaju, a onda uz to može doći do napretka i jako dobrih izvedbi i naravno - vrijeme koje je potrebno za svakog igrača, pa i za golmana. Zlomislić posjeduje kvalitetu i vremenom je pokazao da se na njega može ozbiljno računati. Trebala mu je samo jedna sezona kao prvom vrataru da osvoji prvenstvo i kup te izbori proljeće u Europi. Kruna svega je poziv u reprezentaciju Bosne i Hercegovine čiji je standardni član", ponosno ističe Vargić.

Osim Zlomislića, Vargić je pun hvale i za Tonija Fruka, najboljeg nogometaša SHNL-a...

"On je prešao igricu, kako bi vi novinari rekli. Imam čast surađivati s njim godinu i pol dana i uz sve igračke kvalitete koje pokazuje iz kola u kolo, a nama na treninzima iz dana u dan, krase ga i one ljudske, što nije nimalo nevažno. Čestitam mu za ovu godinu, za ovih godinu i pol dana. S razlogom je uzeo titulu najboljeg igrača godine po izboru kapetana. Želim mu samo da ostane zdrav, a transferi će doći sami po sebi."

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Najbolji u HNL-u, Europi i povratak Livakovića

Na pitanje tko su, izuzev Zlomislića, najbolji vratari SHNL-a, Vargić bez oklijevanja nudi dva imena.

"Imam dvojbu između Malenice i Zelenike. Žao mi je i krivo što je Osijek u ovakvoj situaciji, ali Marko Malenica je konstanta zadnjih godinu i pol, brani ono što treba i što ne treba. Nadam se da će ga momčad pogurati i da će sve te njegove bravure biti pokrepljene i s bodovima. Isto tako, vjerujem da će se Osijek izvući i doći na mjesto koje im pripada. Zelenika je, pak, prošle sezone imao najviše utakmica bez primljenog gola. Žao mi je što nema u ovoj priči Ivana Nevistića iz Dinama, mog Đakovčanina, koji je sad drugi golman u klubu, ali to je možda čak i normalno u golmanskom razvoju da završiš na klupi, pa kad ponovno dobiješ šansu eksplodiraš. Jako me ugodno iznenadio i Silić iz Hajduka, koji je sjajno iskoristio priliku dobio šansu ozljedom Ivušića, o kojem ne trebamo pričati da je kvalitetan. Njegova kvaliteta nije upitna. Želim da se Silić nastavi razvijati u smjeru u kojem ide, dobrom smjeru."

Na svjetskoj razini, jedan je čovjek bez premca.

"Ono što Thibaut Courtois radi na golu Real Madrida je stvarno sjajno. Njega bih izdvojio kao golmana koji je za mene trenutno najbolji na svijetu u 2025. Sve riječi za Curtoisa su suvišne. Strašan golman."

Prokomentirao je i medijske napise o mogućem povratku Dominika Livakovića u Dinamo.

"Meni je drago kad vidim hrvatske vratare da brane, znači da i mi treneri, ne samo u SHNL-u nego i vani, po mogućnosti Lige petice, najače lige, da radimo dobro. Za Dominika ne moramo puno pričati, uvjerili smo se u njegove sjajne predstave. Jedan igrač ne čini momčad, ali može joj jako puno pomoći. Ako dođe, mi ćemo se potruditi da mu zabijemo gol više", poručuje Vargić uz osmijeh.

Susret sa Srnom i sjećanja koja ne blijede: 'Uvijek je bio tu'

Tijekom europskih putovanja, točnije za vrijeme posljednje europske utakmice Rijeke protiv Šahtara iz Donjecka u Krakovu (0-0), dogodio se i emotivan susret s bivšim kapetanom reprezentacije, Darijom Srnom, prilikom gostovanja u Poljskoj.

"Vidjeli smo se prije utakmice s Darijom. Ja sam ga osobno uhvatio pri izlasku na zagrijavanje. Nismo se dugo vidjeli i bilo mi je iznimno drago. Samo smo se pozdravili i zaželjeli si sve najbolje. Kao kapetan i kao igrač Hrvatske, o Dariju mogu reći sve najbolje. Kad god je trebalo, mogao sam mu se obratiti i dobiti ozbiljan, a nekad i šaljiv odgovor, ali uvijek u svrhu pomoći."

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Vargić je bio dio reprezentacije i na Euru 2016., kada je Srna proživljavao najteže trenutke zbog smrti oca, ali je unatoč svemu ostao uz momčad. Plakao je za vrijeme intoniranja himne prije utakmice 2. kola sa Češkom. Emocije su ga svladale, pa nije mogao suspregnuti suze tijekom intoniranja nacionalne himne. Posljednja želja Uzeira Srne bila je da mu sin Darijo odigra sve utakmice na Europskom prvenstvu u Francuskoj, a kapetan Hrvatske svom je preminulom ocu ispunio želju.

"I on na to sve još odigra vrhunsku utakmicu. Umre mu otac, mnogi ne bi igrali, ali ne i Darijo Srna. Samim tim je pokazao što njemu znači reprezentacija i taj kult, što mu znači njegov otac, kakav je bio kapetan. Stvarno skidam kapu na svemu što je napravio u klupskoj i reprezentativnoj karijeri. Svaka mu čast", zaključio je Vargić, uputivši za kraj čitateljima Net.hr-a i gledateljima RTL-a najljepše želje za blagdane.

"Sve najbolje za Božić i Novu godinu svim čitateljima Net.hr-a i gledateljima RTL-a. Svako dobro".

