Englezi troše kao ludi: Evo koliko su novca ovoga ljeta dali za pojačanja. Nitko im nije ni blizu

Poznata je činjenica da engleski nogometni klubovi već godinama najviše troše na igračka pojačanja, ali ovog ljeta su nadmašili sami sebe. Nepuna dva tjedna prije isteka prijelaznog roka potrošili su 2 milijarde i 615 milijuna eura, odnosno više negoli preostale četiri Lige petice zajedno, objavio je britanski BBC.

Naime, španjolska La Liga, njemačka Bundesliga, talijanska Serie A i francuska Ligue 1 zajedno su ovog ljeta potrošile 2 milijarde i 557 milijuna eura. Budući da se u Premier ligi očekuje još nekoliko značajnih transfera, gotovo je sigurno da će Englezi oboriti rekord iz 2023. godine kada su spiskali 2 milijarde i 730 milijuna eura.

Ovaj prijelazni rok obilježio je branitelj naslova Liverpool, koji je isplatio 340 milijuna eura za pojačanja. Redsima pripadaju dva od tri najskuplja transfera u Premiershipu, za Floriana Wirtza su Bayer Leverkusenu platili 125 milijuna eura odštete (s predvidljivim bonusima to će se popeti na blizu 150 milijuna), a Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt) ih je koštao 95 milijuna.

Treći najskuplji transfer Premier lige ostvario je slovenski golgeter Benjamin Šeško, za kojeg je Manchester United isplatio RB Leipzigu 76,5 milijuna eura (još 8,5 milijuna predviđeno je u bonusima). Nakon Liverpoola najviše su trošili u Chelseaju (280 milijuna eura), a slijede Manchester United (230), Arsenal (224) i Manchester City (177).

Talijanska Serie A je na drugom mjestu. Klubovi s Apeninskog poluotoka izdvojili su 906 milijuna eura za pojačanja, a prednjačio je Juventus (118). Modrićev AC Milan je lakši za 111 milijuna eura, a na trećem mjestu je Baturinin Como (104).

Treća pozicija po potrošnji pripada Bundesligi (643 milijuna eura). No, ovog puta Bayern je tek na trećem mjestu, s potrošenih 72 milijuna eura. Najviše se istrošio Bayer Leverkusen (116), a slijedi ga RB Leipzig (112).

Za španjolsku La Ligu ovo je bilo štedljivo ljeto, potrošilo se samo 523 milijuna eura, a Atlético Madrid (175) je prestigao Real Madrid (167).

Od Liga petice najmanje su trošili Francuzi, tek 493 milijuna eura. Čak je i europski prvak PSG bio škrt, novčanik im je tanji za samo 103 milijuna eura.

