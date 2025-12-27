Potresni prizori apokalipse na autocesti: Sudarilo se 50 vozila, a onda je krenuo požar...

Najmanje dvije osobe poginule su u katastrofalnom masovnom sudaru u kojem je sudjelovalo čak 50 vozila u Japanu.

Razornu nesreću, u kojoj je ozlijeđeno još 26 ljudi, uzrokovao je sudar dva kamiona na autocesti Kan-etsu udaljenoj 160 kilometara od japanske prijestolnice. Petero ljudi je u teškom stanju.

Sudar kamiona blokirao je dijelove ceste, a automobili koji su stizali iza njih nisu uspjeli zakočiti zbog snježnih uvjeta.

🚨🇯🇵 MASSIVE PILEUP ON JAPAN EXPRESSWAY: OVER 50 VEHICLES CRASH, 1 DEAD, 26 INJURED



Chaos hit Japan's Kanetsu Expressway hard in Minakami, Gunma Prefecture.



More than 50 cars and trucks smashed into each other in a fiery wreck that killed at least one person and hurt 26 others.… pic.twitter.com/TIVdsP1bAi — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 26, 2025

Japanske vlasti potvrdile su da je poginula 77-godišnja žena iz Tokija, a tijelo druge žrtve pronađeno je na vozačevom mjestu u velikom kamionu, prenosi The Sun.

Nakon sudara izbio požar

Mjesto sudara protezalo se niz 300 metara. Na drugom kraju nagomilanih vozila izbio je požar koji je proširio na više od deset vozila. Neka su potpuno izgorjela, a buktinja je ugašena sedam sati kasnije.

⚠️ WARNING: This post contains descriptions of a fatal mass-vehicle accident



A massive 50-vehicle pile-up has claimed the lives of two people and left dozens injured on the Kan-etsu Expressway in Japan. The devastating crash occurred approximately 100 miles northwest of Tokyo… pic.twitter.com/fjqfxtt5d8 — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 27, 2025 WATCH: Aerial footage shows catastrophic aftermath of massive 50+ vehicle crash on Japan’s Kanetsu Expressway Minakami, Gunma Prefecture https://t.co/shdXoYrLWM pic.twitter.com/adzIg8W9nf — Rapid Report (@RapidReport2025) December 27, 2025

Jedan vozač u šezdesetim godinama posvjedočio je da je njegov kamion udario u središnju barijeru nakon što je skrenuo da izbjegne automobil ispred sebe. Dodao je da je čuo zvuk eksplozije nakon udara. "Zbog leda sam teško upravljao volanom. Bojao sam se za svoj život", ispričao je za lokalne Kyodo News.

Dijelovi autoceste ostali su zatvoreni zbog istrage, te uklanjanja olupina.

