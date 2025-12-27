Potresni prizori apokalipse na autocesti: Sudarilo se 50 vozila, a onda je krenuo požar...
Sudar kamiona blokirao je dijelove ceste, a automobili koji su stizali iza njih nisu uspjeli zakočiti zbog snježnih uvjeta
Najmanje dvije osobe poginule su u katastrofalnom masovnom sudaru u kojem je sudjelovalo čak 50 vozila u Japanu.
Razornu nesreću, u kojoj je ozlijeđeno još 26 ljudi, uzrokovao je sudar dva kamiona na autocesti Kan-etsu udaljenoj 160 kilometara od japanske prijestolnice. Petero ljudi je u teškom stanju.
Sudar kamiona blokirao je dijelove ceste, a automobili koji su stizali iza njih nisu uspjeli zakočiti zbog snježnih uvjeta.
Japanske vlasti potvrdile su da je poginula 77-godišnja žena iz Tokija, a tijelo druge žrtve pronađeno je na vozačevom mjestu u velikom kamionu, prenosi The Sun.
Nakon sudara izbio požar
Mjesto sudara protezalo se niz 300 metara. Na drugom kraju nagomilanih vozila izbio je požar koji je proširio na više od deset vozila. Neka su potpuno izgorjela, a buktinja je ugašena sedam sati kasnije.
Jedan vozač u šezdesetim godinama posvjedočio je da je njegov kamion udario u središnju barijeru nakon što je skrenuo da izbjegne automobil ispred sebe. Dodao je da je čuo zvuk eksplozije nakon udara. "Zbog leda sam teško upravljao volanom. Bojao sam se za svoj život", ispričao je za lokalne Kyodo News.
Dijelovi autoceste ostali su zatvoreni zbog istrage, te uklanjanja olupina.
POGLEDAJTE VIDEO: Krš i lom na autocesti A6: Sudarili se kamioni, dvoje je ozlijeđeno