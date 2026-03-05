Nije svaki gol isti: Koji igrač je zabio najviše pobjedničkih u najjačim ligama ove sezone?

Čvrste obrane i izvrsna igra mogu zabavljati navijače, ali jedino što zaista dodaje bodove na tablicu su golovi. Stoga su najtraženiji i najvrjedniji igrači diljem svijeta najčešće upravo napadači.

Iako svi znamo koji igrači postižu najviše golova u bilo kojem ligaškom ili kup natjecanju, pravo pitanje je: koji su 'snajperisti' postigli najviše pobjedničkih golova, golova koji su prekinuli neriješen rezultat između dvije momčadi.

Na dnu današnje ljestvice imamo čak pet igrača koji trenutno imaju pet pobjedničkih golova za svoje klubove ove sezone. Zvijezda Bayern Münchena Harry Kane, napadač Chelseaja Joâo Pedro, traženi igrač Fulhama Harry Wilson, krilni igrač AC Milana Christian Pulisic i, prilično neobično, posuđeni napadač Manchester Uniteda Rasmus Højlund u Napoliju. Svi su postigli impresivnih pet golova koji su odlučili ishod u korist svojih momčadi u ligi ove sezone.

Odmah iznad njih nalaze se dva igrača sa šest pobjedničkih golova - napadač Lensa Wesley Saïd i napadač Borussije Dortmund Serhou Guirassy. Sljedeći na popisu je nesumnjivo jedno od iznenađenja sezone, središnji napadač Brentforda Igor Thiago. Nakon što je prebolio tešku ozljedu koja ga je udaljila od igre veći dio njegove debitantske sezone u Premier ligi, brazilski napadač nadoknadio je izgubljeno vrijeme popevši se na drugo mjesto ljestvice strijelaca engleske prve lige s 18 golova za Bees, od kojih je čak sedam izravno odredilo ishod utakmice za momčad Keitha Andrewsa ove sezone.

Impresivna forma

Impresivna forma talenta iz Brentforda bila je toliko impresivna da su jedini igrači iznad njega na ovom popisu prave svjetske zvijezde. Čini se kao da ništa ne može doista razdvojiti zvijezdu Manchester Cityja Erlinga Haalanda i napadača Real Madrida Kyliana Mbappéa kada je u pitanju odluka koji od dva strijelca može ponijeti pravo na titulu najboljeg igrača na svijetu, a ove metrike nisu iznimka od tog pravila. Oba igrača trenutno imaju osam pobjedničkih golova u Premier ligi, odnosno La Ligi ove sezone. A s obzirom na to da je Haaland u lošoj formi, a Mbappé navodno ima tešku ozljedu, ostaje za vidjeti hoće li ijedan od njih uspjeti povećati svoj broj golova prije kraja sezone.

Međutim, to će biti glazba za uši navijača Inter Milana, dok slave plasman svog voljenog strijelca Lautara Martíneza na vrh popisa igrača s najviše pobjedničkih golova ove sezone. Nadmašiti igrače poput Haalanda i Mbappéa samo je po sebi vrijedno postignuće, ali ono što argentinskog napadača čini tako impresivnim na prvom mjestu jest činjenica da je ove sezone u Serie A postigao samo 14 golova. Što znači da je čak 64% njegovih golova bio ključni doprinos Interovom nastojanju da osvoji naslov prvaka. Dakle, iako Martínez možda misli da je mogao postići više golova ove sezone, malo tko može sumnjati da se i dalje pokazao ključnim za uspjeh svoje momčadi u Italiji.

Najviše golova za pobjedu u pet najboljih europskih liga ove sezone

LAUTARO MARTÍNEZ 9

KYLIAN MBAPPÉ 8

ERLING HAALAND 8

IGOR THIAGO 7

SERHOU GUIRASSY 6

WESLEY SAÏD 6

HARRY KANE 5

JOÃO PEDRO 5

HARRY WILSON 5

CHRISTIAN PULISIC 5

RASMUS HØJLUND 5

