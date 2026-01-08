Hrvatska ima samo jednog igrača među 100 najskupljih! Znate li kojeg?

Prema najnovijem izvješću Međunarodnog centra za sportske studije (CIES), napadač Barcelone Lamine Yamal trenutačno nosi titulu najvrjednijeg nogometaša na svijetu. Njegova tržišna vrijednost procijenjena je na čak 343 milijuna eura, čime je uvjerljivo na vrhu ljestvice.

U elitnom društvu sto najskupljih igrača našlo se mjesto i za jednog hrvatskog predstavnika. Riječ je o Jošku Gvardiolu, braniču Manchester Cityja, koji je prema CIES-ovoj metodologiji procijenjen na 95,3 milijuna eura. Time zauzima 28. poziciju na svjetskoj ljestvici vrijednosti, a ujedno je i jedini Hrvat među sto najcjenjenijih nogometaša.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Gvardiol, koji ima 23 godine, nedavno je ozlijedio nogu nastupajući za engleskog prvaka, no to nije bitno utjecalo na njegovu visoku tržišnu procjenu.

Na samom vrhu liste, iza 18-godišnjeg Yamala, europskog prvaka sa španjolskom reprezentacijom, slijede Erling Haaland s procijenjenom vrijednošću od 255 milijuna eura te Kylian Mbappé, čija cijena iznosi 201 milijun eura.

CIES je ove podatke objavio u jeku zimskog prijelaznog roka, kada se vrijednosti igrača posebno pomno prate na nogometnom tržištu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski rukometaši u četvrtak igraju protiv Njemačke u zagrebačkoj Areni