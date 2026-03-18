Bivši muž Amy Winehouse progovorio: 'Upoznao sam je s heroinom, ne bježim od odgovornosti'

Kako je Amy Winehouse u godinama prije svoje prerane smrti u 27. godini sve dublje tonula u ovisnost o drogama i alkoholu, velik dio krivnje često je bio usmjeren prema njezinu bivšem suprugu Blakeu Fielder-Civilu.

Fielder-Civil, koji danas ima 43 godine, dugo se smatrao osobom koja je slavnu pjevačicu upoznala s teškim drogama poput heroina i kokaina. U javnosti je često bio prikazivan kao negativac u njezinoj tragičnoj životnoj priči, piše People.

Povratak u javnost nakon godina šutnje

Od smrti Amy Winehouse 2011. godine, Fielder-Civil uglavnom se povukao iz javnosti. No, u nedavnom intervjuu odlučio je prvi put nakon dugo vremena otvoreno progovoriti o njihovoj turbulentnoj, ali i duboko emotivnoj vezi, kao i o razlozima zbog kojih smatra da ne bi trebao snositi potpunu odgovornost za njezinu smrt.

Gostujući u podcastu We Need to Talk podcast, izjavio je:

“Znam da mnogi ljudi, osobito oni koji su pratili medije prije 20 godina, smatraju da sam ja odgovoran za Amyinu smrt. Kao što sam uvijek govorio, ne bježim od odgovornosti. Ako sam nešto učinio, priznat ću.”

'Amy je donosila vlastite odluke'

Iako priznaje da je imao određenu ulogu u njezinu životu i problemima, Fielder-Civil ističe kako nije pravedno svu krivnju svaliti na njega.

“Amy je imala vlastitu volju. To nipošto ne umanjuje njezinu vrijednost, ali radila je ono što je željela. Čak i kad ju je alkohol počeo uništavati, nastavila je… Bila je zapravo vrlo snažna žena.”

Početak veze i uspon karijere

Fielder-Civil se prisjetio njihova prvog susreta u jednom londonskom pubu oko 2001. godine, kada je pomislio da je Amy “prelijepa žena”. U to vrijeme, tvrdi, nijedno od njih nije bilo ozbiljno uključeno u droge.

Njihova veza bila je turbulentna i obilježena prekidima i pomirenjima, a upravo je ta dinamika inspirirala njezin probojni album Back to Black iz 2006. godine. Par se vjenčao 2007. u Miamiju.

“To su uspomene koje mi je teško ponovno proživljavati. Bila je moj najbolji prijatelj i bili smo sretni. Droge su došle kasnije. Naša ljubav nije imala veze s ovisnošću, niti je ovisnost imala veze s našom ljubavlju.”

Tko je odgovoran?

Fielder-Civil tvrdi da nije bio ovisnik kada su se upoznali te da su u ovisnost upali zajedno. Kao argument navodi i razdoblje kada je Winehouseina ovisnost bila najteža – dok je on bio u zatvoru zbog tučnjave.

Ipak, priznaje da ju je upravo on prvi put upoznao s heroinom, iako tvrdi da je pjevačica već ranije eksperimentirala s drugim drogama.

“Nikada nisam krivio osobu koja mi je prvi put dala drogu. Zašto bih? Zar ljudi stvarno misle da sam prisilio Amy da uzima drogu? To se jednostavno nije dogodilo… Ne bježim od odgovornosti, ali nisam bio netko tko je to svakodnevno omogućavao. Nisam bio diler.”

POGLEDAJTE VIDEO: Jos jednom ispisana povijest na Oscarima: Večer smijeha, glamura, crvenog tepiha i slavlja