Otac tvrdi: 'Amyine najbolje prijateljice prodale su njezine stvari i zaradile 830.000 eura'

Čak 14 godina nakon smrti britanske glazbene ikone Amy Winehouse vodi se pravna bitka koja ponovno otvara pitanje njezine ostavštine. Naime, njezine tadašnje cimerice i dugogodišnje prijateljice, Naomi Parry i Catriona Gourlay, prodale su na dražbi predmete pjevačice u vrijednosti od ukupno 730 tisuća funti. Amyin otac, Mitch Winehouse, tvrdi da su to učinile nezakonito te je protiv njih pokrenuo pravni postupak, prenosi Daily Mail.

Winehouse je preminula 2011. godine od trovanja alkoholom i opijatima, u dobi od samo 27 godina. Unatoč planetarnoj slavi i iznimnom talentu, njezina je karijera bila obilježena ovisnošću o heroinu, cracku i alkoholu. Nakon njezine smrti, Mitch Winehouse ostao je u kontaktu s Parry i Gourlay — danas 41-godišnjakinjama — koje su u različitim razdobljima živjele s pjevačicom i koje je obitelj smatrala njezinim najbliskijim prijateljicama.

Raskol oca Amy Winehouse i njezinih prijateljica

Raskol je izbio 2021. godine nakon velike aukcije u Los Angelesu, na kojoj je izloženo oko 700 predmeta iz ostavštine Amy Winehouse, organiziranih uz suglasnost njezine obitelji. Upravo je iznos ostvaren prodajom — i njezina raspodjela — postao središnja točka spora koji se sada vodi na Visokom sudu u Londonu.

Foto: Timothy Norris/getty Images/profimedia

Mitch Winehouse tvrdi da je tek nakon aukcije otkrio kako su Parry i Gourlay samostalno prodale oko 150 predmeta, ponajviše odjeće, izvan obiteljskog dogovora. Dvije godine poslije, Gourlay je na drugoj dražbi prodala i zloglasni par krvlju umrljanih baletnih cipela koje je pjevačica navodno nosila tijekom burne svađe s tadašnjim suprugom Blakeom Fielder-Civilom. Cipele su prodane za tri tisuće funti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Otac naslijedio sve bogatstvo

Kako Amy nije imala oporuku, njezino je višemilijunsko bogatstvo naslijedio otac. Na početku suđenja Mitch je izrazio ogorčenje, ustvrdivši da njegova kći prijateljicama nikada ne bi poklonila toliku količinu predmeta. Naglasio je da prodani artikli pripadaju njezinoj imovini te da novac koji su prijateljice zadržale treba biti vraćen, kako bi se mogao donirati Zakladi Amy Winehouse.

Njegov odvjetnik, Henry Legge KC, rekao je sudu kako su Parry i Gourlay „tek nakon završetka aukcije 2021. tvrdile da posjeduju više od 150 predmeta i da prihod namjeravaju zadržati za sebe“, istaknuvši da su njihove izjave u suprotnosti s dokumentacijom. Iznesene su i poruke između Parry i aukcionara, u kojima se raspravlja o prodaji jedne haljine za 190 tisuća dolara, dok Parry navodno tvrdi da „Mitch ne zna mnogo o Amynim stvarima“.

Otac sumnja da je Amy bila toliko darežljiva

Obitelj Winehouse njih je smatrala toliko bliskima da su im imena uklesana na nadgrobni spomenik pjevačice. No Parry i Gourlay tvrde da su samo bile bliske prijateljice, da im je Amy često posuđivala i darivala odjeću te da su prodani predmeti zapravo njihovi. Mitch pak priznaje da je njegova kći bila iznimno darežljiva, no ističe kako sumnja da bi im poklonila baš 150 komada odjeće i osobnih predmeta.

Slučaj se nastavlja pred Visokim sudom, a rasplet bi mogao otkriti do sada nepoznate detalje o privatnom životu tragično preminule zvijezde i krugu ljudi koji su je okruživali.

Pogledajte video: Razotkriven mit o velikoj kontroverzi: Sumnjivo cjepivo protiv COVID-a ipak ne ubija!