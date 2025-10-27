Imali su slavu i bogatstvo, a onda su probali drogu: Ovim zvijezdama ovisnost je uništila život
Ovisnost u Hollywoodu nije rijetkost, ali nisu svi uspjeli pobijediti svoje demone. Za neke slavne osobe, droga i alkohol nisu bili samo faza, već direktan razlog pada karijere
Svijet slavnih često izgleda glamurozno, ali iza crvenih tepiha i reflektora kriju se i mračne priče. Mnogi poznati suočili su se s ogromnim pritiskom slave, što ih je često vodilo ka ovisnosti. Alkohol, kokain, heroin, i pilule – sve su to supstance koje su se koristile da bi se "pobjeglo" od stvarnosti. Neki su se izvukli i obnovili karijere, dok su drugi zauvijek ostali zarobljeni u spirali samouništenja.
Amy Winehouse
Britanska pjevačica s jedinstvenim glasom i velikim talentom nije uspjela pobjeći svojim demonima. Njezina ovisnost o alkoholu i drogama, uključujući heroin i kokain, postala je javna borba. Preminula je 2011. u 27. godini, službeno od trovanja alkoholom. Bila je simbol izgubljenog potencijala.
River Phoenix
Stariji brat Joaquina Phoenixa bio je jedan od najperspektivnijih mladih glumaca 90-ih. Preminuo je 1993. godine ispred kluba The Viper Room od predoziranja heroinom i kokainom. Imao je samo 23 godine i bio u usponu karijere. Njegova smrt ostavila je ogroman trag u Hollywoodu.
Amanda Bynes
Jedna od najperspektivnijih mladih glumica koja je svjetsku slavu stekla još kao tinedžerica jedan od najpoznatijih primjera kako slava može biti okrutna. Počela je eksperimentirati s drogama, uključujući Adderall i marihuanu, uz narušeno mentalno zdravlje. Čudni ispadi na Twitteru, uhićenja i psihijatrijski smještaji doveli su do potpunog povlačenja iz industrije.
Jodie Sweetin
Zvijezda serije Full House (glumila Stephanie) završila je u paklu ovisnosti o metamfetaminu i cracku nakon što je serija završila. Iako je kasnije uspjela srediti život i nastupati povremeno, njezina karijera nikad nije doživjela ozbiljan povratak.
Edward Furlong
Nakon eksplozivne uloge kao John Connor, Furlong nije uspio iskoristiti slavu. Ovisnost o heroinu i alkoholu, problemi sa zakonom i obiteljski nasilni ispadi uništili su njegovu reputaciju. Karijera mu se gotovo ugasila, a i dalje se bori s posljedicama.
