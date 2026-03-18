Kolaboracija kakvu nitko nije očekivao: Haas dovodi filmsko čudovište na VN Japana

Momčad Haasa priprema jedno od najneobičnijih iznenađenja ove sezone. Uoči Velike nagrade Japana, Haas je najavio suradnju s kultnom filmskom franšizom Godzilla, koja će rezultirati posebnim vizualnim identitetom bolida na utrci u Suzuki.

Riječ je o partnerstvu s japanskim studijem TOHO, vlasnikom franšize o Godzilli, koje će trajati kroz cijelu sezonu. Suradnja će imati vrhunac već krajem ožujka, kada će Haas predstaviti posebnu “Godzilla” livreju na događaju u Tokiju, neposredno prije utrke koja se vozi od 27. do 29. ožujka.

Osim japanske utrke, ovaj projekt imat će važnu ulogu i kasnije tijekom godine, posebice na Velikoj nagradi SAD-a u Austinu, gdje se planira dodatna promocija u sklopu izlaska novog filma iz franšize.

“Spremite se, Godzilla dolazi na najbržu pozornicu na svijetu”, poručio je Keiji Ota iz TOHO-a, nagovijestivši spektakl koji nadilazi klasične granice sporta i zabave.

Dok izvan staze privlače pažnju neobičnim potezima, Haas istovremeno bilježi i odlične rezultate. Nakon prve dvije utrke sezone, momčad drži visoko četvrto mjesto u poretku konstruktora, a mladi britanski vozač Oliver Bearman nalazi se među vodećima u ukupnom poretku vozača.

Momčad koja je prošle sezone završila tek osma, sada konkurira i velikim imenima, ostavljajući iza sebe čak i Red Bull te se približava aktualnim prvacima iz McLaren.

Šef momčadi Ayao Komatsu istaknuo je kako je riječ o jedinstvenoj prilici: “Ovo je izvanredan projekt koji spaja dvije globalne publike. Velika nam je čast dovesti tako prepoznatljiv simbol kao što je Godzilla u svijet Formule 1.”

Godzilla, koja se prvi put pojavila još 1954. godine, ostaje jedan od najprepoznatljivijih simbola japanske pop kulture. Tijekom desetljeća prerastao je u globalni fenomen, a danas predstavlja spoj destruktivne sile i zaštitnika čovječanstva.

Nije prvi put da Formula 1 koketira s filmskom industrijom, slične suradnje već su viđene u prošlosti, poput povezivanja Red Bull Racing s franšizom Star Wars ili Alpine F1 Team s filmom Deadpool & Wolverine.

Ipak, dolazak Godzille na stazu u Suzuki bez sumnje će biti jedan od najupečatljivijih crossovera posljednjih godina.

