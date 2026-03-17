Dinamova devetka otkrila koji mu je najdraži gol i za koga navija u Formuli 1: 'Nadam se SP-u'

Stigao je do prvog het trika u karijeri ovog vikenda, prvi je strijelac Supersport HNL-a, Dinamova plava devetka na pretpozivu Zlatka Dalića - Dion Drena Beljo. O velikoj prednosti nad Hajdukom, odnosu s trenerom Mariom Kovačevićem i najavama o velikom transferu na ljeto, ali i strastvenom praćenju Formule 1 - s Beljom je razgovarala Marija Krolo.

"Nisam počastio kulenom nakon hat-tricka, ali jesam nakon rođendana, svi su probali i drago mi je da im se svidio"

"Drago mi je da je hat-trick došao u dresu Dinama, pogotovo na Maksimiru. Predivan osjećaj, nadam se da će se ponoviti. Trudim se nametnuti, igram svaku utakmicu na sto posto, na terenu se pokušavam nametnuti Daliću".

Dest bodova ispred Hajduka.

"Nije gotovo, ali koračamo sigurnim koracima prema cilju. Profesionalci smo, nastojim svaku utakmicu pobijediti i tako će biti do kraja. Teret? Lakše je nakon Splita, skinut je teret nakon pobjede nad Poljudu, to nam znači i psihički i bodovno", kazao je Beljo.

Beljo je najbolji strijelac lige.

"Drago mi je da sam najbolji strijelac lige, ali može to bolje, druga polusezona je bolja od prve".

Najdraži gol?

"Najljepši mi je bio protiv Osijeka na Opus Areni, a prvijenac protiv Vukovara mi je najdraži".

Gleda se Formula u Dinamovoj svlačionici.

"Gledamo i Formulu na RTL-u, malo su bila nezahvalna vremena za ustajanje, jedva čekamo europske. Navijam za Ferrari. Mercedes će prelagano osvojiti. Zbog Hamiltona sam sretan, zbog njega sam počeo gledati formulu".

Šale na račun imena?

"Simpatično je kad se šale s mojim imenom, nije mi mrsko".

Piše se o milijunskom transferu na ljeto.

"Nisam vidio napise o transferu. Malo mi to zvuči preoptimistično, ne razmišljam o tome, tu mi je lijepo, igramo dobar nogomet i uživam na terenu. To mi ne miče fokus".