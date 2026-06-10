Počinje spektakl u kojem Hrvatska ima svoje adute: Evo kada i gdje gledati

Ljubitelji pikada diljem svijeta s nestrpljenjem iščekuju 16. izdanje BetVictor Svjetskog kupa u pikadu, koje će se od 11. do 14. lipnja održati u dvorani Eissporthalle u Frankfurtu. Na ovom prestižnom natjecanju sudjelovat će 40 reprezentacija, a među njima i Hrvatska, koja će se boriti za dio bogatog nagradnog fonda od 500.000 funti. Pobjedničkom paru pripast će impresivnih 100.000 funti i slava svjetskih prvaka. Hrvatski navijači imat će priliku pratiti sve napete dvoboje, a posebno nastupe naših predstavnika na kanalu Zonasport na platformi Voyo.

Hrvatska u teškoj skupini

Hrvatske boje branit će naš najbolji dvojac, Boris Krčmar i Pero Ljubić. Kao 15. nositelji turnira, ždrijeb im nije bio nimalo naklonjen. Smješteni su u skupinu K, jednu od najizjednačenijih na čitavom natjecanju, gdje će snage odmjeriti s reprezentacijama Japana i Španjolske. Prvi meč na rasporedu je u četvrtak, 11. lipnja, protiv Japana, a samo pobjednik skupine osigurat će prolazak u nokaut fazu natjecanja. S obzirom na format u kojem se svi mečevi igraju u parovima, timska kemija i usklađenost bit će ključni za uspjeh.

Sustav natjecanja ostaje jedinstven i uzbudljiv. Četiri najbolje rangirane nacije, temeljene na zbroju rankinga njihovih igrača, izravno su plasirane u osminu finala. To su redom Engleska, Nizozemska, branitelj naslova Sjeverna Irska i Škotska. Preostalih 36 reprezentacija podijeljeno je u 12 skupina po tri tima, a iz svake skupine samo prvoplasirana ekipa nastavlja natjecanje. Mečevi u grupnoj fazi igraju se na četiri dobivena lega (best of 7), dok se u kasnijim fazama format produžuje, kulminirajući finalom koje se igra na 10 dobivenih legova (best of 19).

Engleska veliki favorit

Kao apsolutni favoriti ističu se Englezi. Svjetski broj jedan Luke Humphries i čudo od djeteta Luke Littler čine tandem od kojeg se ne očekuje ništa manje od titule. Ipak, pritisak je ogroman, pogotovo nakon šokantnog poraza od domaćina Njemačke u ranoj fazi prošlogodišnjeg turnira. "Sve dok ne osvoje ovaj turnir, ljudi će im prigovarati", komentirao je analitičar Paul Nicholson, aludirajući na jedini veliki trofej koji nedostaje u Littlerovoj kolekciji. Odmah uz njih su četverostruki prvaci Nizozemci, koje predvodi legendarni Michael van Gerwen uz mladog Giana van Veena. Ne treba otpisati ni branitelje naslova, Sjevernu Irsku, za koju nastupaju Josh Rock i Daryl Gurney, kao ni uvijek opasnu Škotsku s iskusnim Garyjem Andersonom i Cameronom Menziesom.

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Možda i najveća vijest uoči turnira je izostanak Gerwyna Pricea iz velške reprezentacije. Bivši svjetski prvak drugi put u tri godine neće nastupiti, a kao razlog je prvotno naveo zdravstvene probleme, da bi kasnije putem društvenih mreža to demantirao. Njegov izostanak značajno umanjuje šanse Walesa, unatoč sjajnoj formi Jonnyja Claytona. Domaćin Njemačka, u sastavu Martin Schindler i Ricardo Pietreczko, nada se ponavljanju prošlogodišnjeg polufinala uz podršku domaće publike. Mnogi stručnjaci kao potencijalno iznenađenje vide Poljsku, čiji duo Krzysztof Ratajski i Sebastian Bialecki igra u odličnoj formi. Cjelokupan raspored i ždrijeb Svjetskog kupa obećavaju četiri dana vrhunskog pikada.

Sve mečeve s ovog natjecanja gledatelji u Hrvatskoj moći će pratiti ekskluzivno na kanalu Zonasport, koji je dostupan u sklopu platforme Voyo.