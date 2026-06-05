Najuspješniji naš pikadist predvodi hrvatski par u lovu na povijesni uspjeh

Najuspješniji hrvatski pikadist svih vremena, Boris Krčmar, ponovno će predvoditi reprezentaciju na Svjetskom kupu u pikadu (PDC World cup of darts), koji se od 11. do 14. lipnja održava u Frankfurtu. U paru s Perom Ljubićem, Krčmar će pokušati odvesti Hrvatsku korak dalje od dosadašnjih uspjeha i potvrditi status respektabilne sile izvan tradicionalnih okvira ovog sporta. Svjetski kup možete gledati na ZonaSport kanalu na platformi Voyo.

Prije nego što je postao stalni član elitne Profesionalne pikado korporacije (PDC), Krčmar je više od desetljeća dominirao scenom elektroničkog pikada. Njegova vitrina svjedoči o tom razdoblju: čak četiri puta bio je svjetski prvak (2009., 2011., 2013., 2015.), a tome je dodao i deset naslova europskog prvaka. Kao kapetan reprezentacije od 2007., vodio je tim do brojnih medalja. Prijelaz u svijet klasičnog pikada bio je logičan korak. Probio je led kao prvi Hrvat koji se kvalificirao za PDC Svjetsko prvenstvo.

Iako na svjetskim prvenstvima još čeka na proboj u samu završnicu, s najboljim rezultatom trećeg kola, njegova stalna prisutnost na Pro Tour i European Tour natjecanjima dokaz je kvalitete.

Ovogodišnji Svjetski kup donosi format s 40 nacija koje će se u frankfurtskoj Eissporthalle boriti za prestižni naslov i dio nagradnog fonda od 500.000 funti, od čega pobjednicima pripada 100.000. Hrvatska je postavljena za 15. nositelja, što joj donosi status favorita u skupini, ali i težak put kasnije.

PDC World Cup of Darts gledaj na uživo na ZonaSport kanalu na platformi Voyo

Ždrijeb je Krčmara i Ljubića smjestio u skupinu K, zajedno s vrlo neugodnim reprezentacijama Japana i Španjolske. Turnir otvaraju u četvrtak, 11. lipnja, u večernjem terminu, protiv Japana. Format natjecanja u grupnoj fazi je igra parova na sedam dobivenih legova, a samo pobjednik skupine osigurava prolazak u osminu finala, gdje natjecanje postaje eliminacijsko. Prolazak skupine značio bi korak prema ponavljanju najvećih uspjeha, ali i potencijalni sudar s nekom od najjačih svjetskih reprezentacija.

Hrvatska je na Svjetskom kupu debitirala 2012., a Krčmar je i tada bio dio tima uz Tončija Restovića. Najveći uspjeh dogodio se već 2013., kada je reprezentacija stigla do četvrtfinala. Nakon duže stanke, povratak je bio planiran za 2021., no Hrvatska je morala otkazati nastup zbog bolesti Borisa Krčmara. Proširenjem turnira, Hrvatska je ponovno postala redovit sudionik. Zapažen rezultat ponovljen je 2024., kada su Krčmar i Romeo Grbavac također stigli do četvrtfinala, propustivši meč-strelicu za polufinale. Ti nastupi pokazuju da Hrvatska ima kvalitetu za borbu s najboljima, ali da je za iskorak potreban i dašak sreće.