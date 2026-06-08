Hrvatska ide po veliki rezultat u jakoj konkurenciji: 'Rast sporta kod nas je impresivan'

Najprestižnije svjetsko timsko natjecanje u pikadu, BetVictor Svjetski kup (World cup of darts), vraća se u Frankfurt od 11. do 14. lipnja 2026. Ove godine možete ga pratiti na kanalu Zonasport na platformi Voyo, a u Podcastu Net.hr-a ugostili smo hrvatskog predstavnika Peru Ljubića.

Ljubić će s Borisom Krčmarom činiti hrvatski par koji će u skupini K igrati s Japanom (Motomu Sakai & Haruki Muramatsu) i Španjolskom (Cristo Reyes & José Justicia). Hrvatska je nositelj u toj skupini, ali ždrijeb nije bio blagonaklon. Riječ je o iznimno izjednačenoj skupini, a samo prva ekipa će proći dalje u osminu finala.

"Japanci su uvijek opasni", počinje Pero Ljubić. "Sve su to dobri igrači koji igraju i elektronski pikado uz ovas steel tip. Japanci igraju azijsku ligu i tamo ostvaruju odlične rezultate. Prošle godine smo igrali s Japanom u drugoj kombinaciji, izgubili smo 4:3 i na kraju ispali u skupini. Bilo je tada dosta prilika, ali nismo iskoristili i nadam se da ćemo ove godine dobiti i onda igramo sa Španjolcima", govori Pero pa pobliže predstavlja Španjolsku.

"Slična ekipa kao Japan, možda malo i jača. Reyes i Justicia su dva odlična igrača. Reyes ima ove godine jako dobre rezultate, Justicia je igrao i dva Players Championshipa. Nažalost je izgubio svoju tour kartu, ali je iskusan i opasan igrač i s njima će biti teže, ali ako odigramo ono što znamo, imamo dobre prilike da ih dobijemo", optimističan je Pero Ljubić.

Foto: Net.hr

Engleska, Škotska, Nizozemska i Sjeverna Irska prvi su nositelji i oni su izravno u osmini finala, tko su prvi favoriti?

"Englezi i Nizozemci su prvi favoriti, šteta što za Wales neće biti Gerwena Pricea, s njim bi bili puno bolja ekipa. Šteta je i za publiku što ga nema. Englezi s Humphriesom i Littlerom po meni prvi favoriti pa Nizozemci Gian van Veen i Michael van Gerwen. Prošle godine sam gledao meč Engleske protiv domaćina Nijemaca Schindlera i Pietreczka. Dvorana je bila katastrofalna, zvižduci na svakom bacanju, navijanja. Bilo je Englezima jako teško igrati i na kraju su izgubili. Sve je tu moguće, Englezima ne odgovara ova timska igra jer su oni igrači koji igraju sami za sebe i ne funkcioniraju kao tim kako bi trebali. Ipak su po meni glavni favoriti uz Nizozemce", objasnio nam je Pero Ljubić koji je započeo svoju pikado priču još 90-ih.

'Počeo sam u izlascima u lokalima'

Kako je on ušao u svijet pikada?

"Gledao sam prijenose 90-ih i bilo mi je jako zanimljivo, htio sam i ja probati onda s 15-16 godina u izlascima vidiš pikado aparat i moraš baciti. Zainteresiralo me i s vremenom je to postalo sve ozbiljnije pa sam s 19-20 godina počeo igrati ofenzivnije, krajem 90-ih sam se uključio u turnire i lige i zavolio sam pikado. To su bili moji počeci, a i ta moja starija generacija je uglavnom počinjala tako u lokalima, izlascima s društvom i onda to krene ozbiljnije kad vidiš da si dobar", objasnio je Pero.

U Hrvatskoj raste pikado kao i u cijelom svijetu.

"Stvarno je rast impresivan. Ostalo je još svega nekoliko županija koje nemaju svoj pikado savez, svaki masters je sve više igrača. Radi se i na steel tip pikadu, Hrvatska je ušla i u krovnu organizaciju WDF koja će održati i turnir u Hrvatskoj i to je veliki korak u smjeru klasičnog steel tip pikada i mnogi naši igrači bi mogli vidjeti gdje su i što su u tom svijetu. Sve to naravno košta i mora se malo poraditi na tome da se i sponzori uključe. U svakom slučaju je potencijal ogroman i sad se možemo promovirati u toj velikoj organizaciji WDF i to je odlično", kazao je Pero Ljubić.

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S Perom Ljubićem prošli smo i teme treninga, popularnosti pikada i koji je glavni cilj na ovom Svjetskom kupu, a sve pogledajte u priloženom podcastu.