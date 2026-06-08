Hrvatski pikadist probio se na svjetsku scenu i sad s Krčmarom cilja sami vrh

Pero Ljubić, 48-godišnji hrvatski pikadist, ime je koje je početkom 2025. godine snažno odjeknulo svjetskom pikado scenom. Rođen u Županji, a s prebivalištem u Austriji, Ljubić je postao istinska inspiracija i živi dokaz da se sportski snovi mogu ostvariti i u kasnijim godinama. Njegov put do profesionalnih voda bio je sve samo ne tipičan, a kulminirao je osiguravanjem prestižne PDC Tour karte, čime se svrstao među 128 najboljih svjetskih igrača i elitu ovog sporta.

Najveći trenutak u karijeri Pere Ljubića dogodio se u siječnju 2025. godine na turniru Q-School (Qualifying School) u njemačkom Kalkaru. U iznimno jakoj konkurenciji od gotovo pet stotina igrača, Ljubić je ušao kao autsajder, no nizom sjajnih partija izborio je mjesto među šesnaest najboljih i time osigurao dvogodišnju PDC (Professional Darts Corporation) Tour kartu. Ovaj povijesni uspjeh za hrvatski pikado učinio ga je tek drugim Hrvatom u povijesti, nakon Borisa Krčmara, koji je uspio doći do ovog elitnog statusa.

Osvajanje Tour karte otvorilo mu je vrata najprestižnijih svjetskih turnira i ogleda s najvećim zvijezdama današnjice. Put do tog cilja bio je iznimno dramatičan. Ljubić je na turnir morao krenuti od preliminarne faze, a nakon prva dva dana bez ijednog osvojenog boda, činilo se da su mu šanse minimalne. Ipak, trećeg dana je s četiri uzastopne pobjede stigao do četvrtfinala i osigurao ključne bodove koji su ga doveli u poziciju da posljednjeg dana natjecanja sam odlučuje o svojoj sudbini, što je na kraju i uspio.

Prijelaz u nemilosrdni svijet profesionalnog pikada donio je očekivane izazove. Ljubić se u početku suočio s teškim razdobljem prilagodbe i nizom od petnaest uzastopnih poraza u prvim kolima na Players Championship turnirima, kao i ranim ispadanjem na poznatom UK Openu. Međutim, u svibnju 2025. godine, na šesnaestom Players Championship turniru, konačno je prekinuo negativan niz. Ostvario je svoju prvu profesionalnu pobjedu svladavši dvostrukog četvrtfinalista Svjetskog prvenstva, Engleza Callana Rydza, uvjerljivim rezultatom 6-2.

Na istom turniru upisao je i drugu pobjedu protiv Amerikanca Dannyja Laubyja, također 6-2, prije nego što ga je u šesnaestini finala zaustavio iskusni Ross Smith. Ove pobjede označile su važnu prekretnicu i pokazale da se Ljubić može nositi s pritiskom igranja na najvišoj razini.

Vrhunac dosadašnje sezone za Peru Ljubića bez sumnje će biti nastup na nadolazećem Svjetskom kupu u pikadu. Ovaj prestižni timski turnir, poznat kao World Cup of Darts 2026, održat će se od 11. do 14. lipnja u Frankfurtu. Ljubić će predstavljati Hrvatsku u paru s najboljim hrvatskim pikadistom, Borisom Krčmarom. Hrvatska je postavljena za 15. nositelja turnira na kojem sudjeluje četrdeset nacija.

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Njihov zajednički nastup predstavlja iznimno snažan hrvatski tim na svjetskoj pozornici i priliku da pokažu kvalitetu hrvatskog pikada pred tisućama navijača. Za Ljubića je ovo ispunjenje još jednog sna i prilika da sakupljeno iskustvo s Pro Toura iskoristi u timskom natjecanju.