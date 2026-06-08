Od 501 do nule: Sve što trebate znati o najpopularnijoj igri pikada

Pikado je više od barske zabave; to je sport vještine i taktike. Iako postoje brojne varijante, igra "501" kraljica je profesionalnih natjecanja, a poznavanje njezinih pravila ključ je za svakog igrača.

Osnovna oprema i postavljanje mete

Standardna pikado ploča, promjera 45 cm, postavlja se tako da je središte mete (Bullseye) na visini od 1,73 metra. Linija bacanja udaljena je 2,37 metara od lica ploče. Ove mjere osiguravaju jednake uvjete za sve igrače.

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Kako funkcionira bodovanje

Meta je podijeljena na dvadeset numeriranih segmenata. Pogodak u širi dio donosi ispisanu vrijednost. Vanjski prsten (double) udvostručuje vrijednost, dok unutarnji (triple) utrostručuje bodove. Tako trostruki 20 donosi 60 bodova. Središte čine vanjski zeleni prsten (25 bodova) i unutarnji crveni Bullseye (50 bodova). Maksimalan zbroj u jednom krugu s tri strelice je 180, a postiže se s tri pogotka u trostruki 20.

Pravila igre 501: put do pobjede

U igri 501, svaki igrač započinje s 501 bodom s ciljem da što brže dođe do nule. Igrači naizmjence bacaju po tri strelice, a zbroj bodova oduzima se od preostalog rezultata. Ključno je pravilo "Double Out", koje nalaže da se partija mora završiti pogotkom u dvostruki segment ili Bullseye (koji vrijedi kao dvostruki 25). Ako igraču ostane 32 boda, za pobjedu mora pogoditi dvostruki 16. Ako pogodi više bodova nego što mu treba ili mu ostane jedan bod, događa se "bust" (prekoračenje). Tada se bodovi iz tog kruga brišu.

Strategija je ključna

Početnici često ciljaju središte, no profesionalci znaju da je ključ u gađanju trostrukog 20, segmenta koji nudi najviše bodova. Strategija postaje presudna kod završetka, odnosno "checkouta". Igrači moraju preračunavati kako bi si ostavili što lakši izlaz na dvostrukom polju. Poznavanje kombinacija, kako nalažu i detaljna pravila pikada, razlikuje iskusne igrače od početnika.

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Pikado nije samo igra sreće, već kombinacija vještine, preciznosti i matematičke strategije. Savladavanjem pravila i vježbom svatko može unaprijediti svoju igru i iskusiti uzbuđenje savršenog pogotka.