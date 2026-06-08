Pikado elita u Frankfurtu: 40 nacija u borbi za svjetski tron i tri debitanta

Svjetsko prvenstvo u pikadu, BetVictor World Cup of Darts, ponovno će okupiti najbolje svjetske igrače u timskom formatu. Na idućem izdanju, od 11. do 14. lipnja u Frankfurtu, snage će odmjeriti čak četrdeset reprezentacija s gotovo svih kontinenata, potvrđujući globalni status ovog sporta.

Tko su glavni favoriti?

Uloga glavnih favorita tradicionalno pripada pikado velesilama. Engleska, predvođena tinejdžerskom senzacijom Lukeom Littlerom i svjetskim prvakom Lukeom Humphriesom, slovi kao prvi nositelj. Uz njih su uvijek opasna Nizozemska s Michaelom van Gerwenom, branitelji naslova Sjeverna Irska te jaka Škotska. Ove četiri reprezentacije natjecanje započinju izravno u drugom krugu.

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Novi narodi i nastup Hrvatske

Posebnu draž turniru daje dolazak novih zemalja. Svoje će premijerne nastupe zabilježiti Uganda, Trinidad i Tobago te Mongolija, što je jasan pokazatelj rasta popularnosti pikada diljem svijeta. Uz njih, na natjecanje se nakon stanke od 2010. godine vraća se i Slovenija.

Hrvatsku će u Frankfurtu predstavljati prekaljeni dvojac, Boris Krčmar i Pero Ljubić. Naši se reprezentativci nalaze u skupini K zajedno s Japanom i Španjolskom, gdje će tražiti prolaz u nokaut fazu. Samo pobjednici svake od dvanaest skupina prolaze dalje, gdje ih u osmini finala već čekaju četiri najjača nositelja.

Sve utakmice igraju se u formatu parova, a ukupan nagradni fond povećan je na impresivnih 500.000 funti, od čega pobjedničkom timu pripada 100.000 funti. Ovaj turnir nije samo borba za prestiž, već i dokaz da je pikado odavno prerastao status pubskog sporta i postao globalni fenomen koji ujedinjuje nacije.

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