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BRUTALAN ZLOČIN U SUSJEDSTVU /

Autom pokosili mladića pa ga divljački pretukli pred kućom: U lokvi krvi ga pronašla šokirana majka

Autom pokosili mladića pa ga divljački pretukli pred kućom: U lokvi krvi ga pronašla šokirana majka
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Foto: KSCHiLI/Alamy/Profimedia

Čim je mladić izašao na ulicu, Veljko ga je udario vozilom

10.6.2026.
9:35
Dunja Stanković
KSCHiLI/Alamy/Profimedia
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Srbijansko tužiteljstvo saslušalo je Veljka T. (37) i Nikolu M (28), osumnjičene za svirepi pokušaj ubojstva poznanika prošloga vikenda u Grockoj, kojeg je u lokvi krvi u dvorištu pronašla majka. Nakon saslušanja i iznošenja obrane, sudac je na prijedlog Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu obojicu odredio istražni zatvor, kako ne bi utjecali na svjedoke te ponovili ili dovršili teško kazneno djelo. 

Naime, na teret im se stavlja teško ubojstvo u pokušaju mladića, koji je s teškim ozljeama zavrio u bolnici nakon što su ga pregazili te brutalno pretukli. 

Sumnja se da su u subotu oko 15 sati planski u svom Fiatu Pandi dovezli do kuće žrtve u općini Grocka.  Za volanom je bio Veljko, a na suvozačevom mjestu Nikola. 

"Nikola je hladnokrvno iskoristio činjenicu da poznate žrtvu. Nazvao ga je mobitelom i tražio da kratko izađe na ulicu ispred kuće", ispričao je za Telegraf izvor upoznat sa detaljima slučaja. 

Majka ga pronašla u lokvi krvi

Čim je mladić izašao na ulicu, Veljko ga je udario vozilom. Mladić je od siline udarca odletio unazad i pao na pod. O brzini kojom je vozio govori i činjenica da je dvorišta ograda izbijena iz ležišta. 

Dvojac je nakon toga izašao iz vozila kako bi dovršili posao. Veljka mu je zadao više udaraca šakom u glavu i tijelo, dok mladić nije pružao nikakav otpor. 

Za to je vrijeme drugi osumnjičeni ve gledao. Nije zaustavio Veljka niti pomogao napadnutom mladiću. 

Nakon što su pobjegli, pretučenog i u lokvi krvi, mladića je pronašla njegova majka. Odmah je alarmirala policiju i Hitnu pomoć. 

Mladić je prevezen u bolnicu s teškim ozljedama baze lubanje i prijelomima obje noge. 

Istraga se nastavlja, a policija prikuplja sve dokaze koji će joj pomoći da rasvijetli detalje zločina. 

SrbijaPokušaj UbojstvaZločinIstražni Zatvor
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