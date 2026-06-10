Autom pokosili mladića pa ga divljački pretukli pred kućom: U lokvi krvi ga pronašla šokirana majka

Srbijansko tužiteljstvo saslušalo je Veljka T. (37) i Nikolu M (28), osumnjičene za svirepi pokušaj ubojstva poznanika prošloga vikenda u Grockoj, kojeg je u lokvi krvi u dvorištu pronašla majka. Nakon saslušanja i iznošenja obrane, sudac je na prijedlog Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu obojicu odredio istražni zatvor, kako ne bi utjecali na svjedoke te ponovili ili dovršili teško kazneno djelo.

Naime, na teret im se stavlja teško ubojstvo u pokušaju mladića, koji je s teškim ozljeama zavrio u bolnici nakon što su ga pregazili te brutalno pretukli.

Sumnja se da su u subotu oko 15 sati planski u svom Fiatu Pandi dovezli do kuće žrtve u općini Grocka. Za volanom je bio Veljko, a na suvozačevom mjestu Nikola.

"Nikola je hladnokrvno iskoristio činjenicu da poznate žrtvu. Nazvao ga je mobitelom i tražio da kratko izađe na ulicu ispred kuće", ispričao je za Telegraf izvor upoznat sa detaljima slučaja.

Majka ga pronašla u lokvi krvi

Čim je mladić izašao na ulicu, Veljko ga je udario vozilom. Mladić je od siline udarca odletio unazad i pao na pod. O brzini kojom je vozio govori i činjenica da je dvorišta ograda izbijena iz ležišta.

Dvojac je nakon toga izašao iz vozila kako bi dovršili posao. Veljka mu je zadao više udaraca šakom u glavu i tijelo, dok mladić nije pružao nikakav otpor.

Za to je vrijeme drugi osumnjičeni ve gledao. Nije zaustavio Veljka niti pomogao napadnutom mladiću.

Nakon što su pobjegli, pretučenog i u lokvi krvi, mladića je pronašla njegova majka. Odmah je alarmirala policiju i Hitnu pomoć.

Mladić je prevezen u bolnicu s teškim ozljedama baze lubanje i prijelomima obje noge.

Istraga se nastavlja, a policija prikuplja sve dokaze koji će joj pomoći da rasvijetli detalje zločina.