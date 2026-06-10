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OSUMNJIČEN TINEJDŽER /

Ušao joj je u stan, napao teleskopskom palicom pa počeo daviti. Onda je uslijedio preokret

Ušao joj je u stan, napao teleskopskom palicom pa počeo daviti. Onda je uslijedio preokret
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Foto: Shutterstock/Ilustracija

Unatoč brutalnosti napada, žena je lakše ozlijeđena

10.6.2026.
6:58
Dunja Stanković
Shutterstock/Ilustracija
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Frankfurtska policija istražuje pokušaj ubojstva u četvrti Preungesheim kada je 17-godišnjak ušao u stan u brutalno napao ženu (56). 

Prema priopćenju policije, užas se dogodio u večernjim satima u ponedjeljak. Tinejdžer je pozvonio na vrata stana i pod lažnim izgovorom ušao. 

Tada ju je tražio da mu preda vrijedne predmete, a kada nije reagirala, osumnjičenik ju je, prema navodima policije, napao teleskopskom palicom, prenosi Fenix Magazin. 

Sve je dalje eskaliralo. Žrtvu je više puta udario i davio.

Nekako se uspjela oduprijeti napadaču i natjerala ga da se povuče. Nakon toga je pobjegao, a onda se sam prijavio policiji. Uhićen je dan kasnije, a istraga bi trebala otkriti sve motive. 

Unatoč brutalnosti napada, žena je lakše ozlijeđena.

NapadNjemačkaFrankfurtCrna KronikaUhićenje
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