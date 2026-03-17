Dinamovac čeličnih pluća šokirao Sloveniju i novog izbornika

Miha Zajc, zvijezda Dinama, šokirao je nogometu Sloveniju. Izbornik slovenske nogometne reprezentacije, Boštjan Cesar, objavio je svoj prvi popis igrača za nadolazeće utakmice protiv Mađarske i Crne Gore. Potvrdio je da kapetan Jan Oblak neće igrati zbog ozljede, ali će se pridružiti momčadi na okupljanju kako bi započeo novo poglavlje, a na popisu nema i spomenutog Mihe Zajca, dinamovca "čeličnih pluća", što znači da jako puno i neumorno trči, da mu je trkački kapacitet velik. To je jedan od fortea stila igre Mihe Zajca...

Cesar je komentirao izostanak veznjaka zagrebačkog Dinama i jednog od najboljih nogometaša SuperSport HNL-a.

"Sastao sam se s Mihom Zajcem, ali on je odlučio da više neće biti dio reprezentacije. Za mene je ta priča završena", kratko je rekao izbornik, koji je i bivši igrač Dinama, prenosi 24.ur.com.

Zajc je ove sezone u 30 utakmica za Dinamo postigao sedam golova i ostvario osam asistencija, ali za Sloveniju nije igrao otkako je u posljednjem trenutku otpao s popisa za Euro 2024.

Zajc je za seniorsku reprezentaciju Slovenije debitirao 23. ožujka 2016. u prijateljskoj utakmici protiv Makedonije, a do sada je skupio 39 nastupa i postigao osam golova. Posljednji put je za reprezentaciju nastupio 17. studenog 2023. u porazu od Danske 2:1 u kvalifikacijama za Euro, kada je odigrao samo četiri minute. I prethodni izbornik Matjaž Kek kontaktirao je Zajca nakon odluke o putnicima za Euro 2024, ali je dobio negativan odgovor. Isto je učinio i novi izbornik Cesar.

Cesar će prvi put voditi slovensku reprezentaciju u utakmici protiv Mađarske u Budimpešti 28. ožujka, a tri dana kasnije, 31. ožujka, Slovenija će igrati protiv Crne Gore u Podgorici. Prije ljeta, reprezentaciju čeka još jedno gostovanje, 7. lipnja, protiv Hrvatske u Varaždinu. Ta će utakmica biti posljednja priprema za Hrvatsku prije odlaska na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Nakon neuspjeha u prethodnim kvalifikacijama, Slovenija će Svjetsko prvenstvo gledati samo na televiziji.

POGLEDAJTE VIDEO: Matjaž Kek ekskluzivno u Maksanovom korneru: 'Puno sam igrača razočarao, a zbog Anasa Sharbinija mi je i danas posebno žao'