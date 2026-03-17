FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZAVRŠENA PRIČA /

Dinamovac čeličnih pluća šokirao Sloveniju i novog izbornika

Dinamovac čeličnih pluća šokirao Sloveniju i novog izbornika
×
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Miha Zajc po drugi put odbio igrati za slovensku nogometnu reprezentaciju

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
17.3.2026.
12:22
Igor Kralj/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Miha Zajc, zvijezda Dinama, šokirao je nogometu Sloveniju. Izbornik slovenske nogometne reprezentacije, Boštjan Cesar, objavio je svoj prvi popis igrača za nadolazeće utakmice protiv Mađarske i Crne Gore. Potvrdio je da kapetan Jan Oblak neće igrati zbog ozljede, ali će se pridružiti momčadi na okupljanju kako bi započeo novo poglavlje, a na popisu nema i spomenutog Mihe Zajca, dinamovca "čeličnih pluća", što znači da jako puno i neumorno trči, da mu je trkački kapacitet velik. To je jedan od fortea stila igre Mihe Zajca...

Cesar je komentirao izostanak veznjaka zagrebačkog Dinama i jednog od najboljih nogometaša SuperSport HNL-a.

"Sastao sam se s Mihom Zajcem, ali on je odlučio da više neće biti dio reprezentacije. Za mene je ta priča završena", kratko je rekao izbornik, koji je i bivši igrač Dinama, prenosi 24.ur.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajc je ove sezone u 30 utakmica za Dinamo postigao sedam golova i ostvario osam asistencija, ali za Sloveniju nije igrao otkako je u posljednjem trenutku otpao s popisa za Euro 2024. 

Zajc je za seniorsku reprezentaciju Slovenije debitirao 23. ožujka 2016. u prijateljskoj utakmici protiv Makedonije, a do sada je skupio 39 nastupa i postigao osam golova. Posljednji put je za reprezentaciju nastupio 17. studenog 2023. u porazu od Danske 2:1 u kvalifikacijama za Euro, kada je odigrao samo četiri minute. I prethodni izbornik Matjaž Kek kontaktirao je Zajca nakon odluke o putnicima za Euro 2024, ali je dobio negativan odgovor. Isto je učinio i novi izbornik Cesar.

Cesar će prvi put voditi slovensku reprezentaciju u utakmici protiv Mađarske u Budimpešti 28. ožujka, a tri dana kasnije, 31. ožujka, Slovenija će igrati protiv Crne Gore u Podgorici. Prije ljeta, reprezentaciju čeka još jedno gostovanje, 7. lipnja, protiv Hrvatske u Varaždinu. Ta će utakmica biti posljednja priprema za Hrvatsku prije odlaska na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Nakon neuspjeha u prethodnim kvalifikacijama, Slovenija će Svjetsko prvenstvo gledati samo na televiziji.

Miha ZajcBostjan CesarSlovenska Nogometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike