Dinamovac čeličnih pluća šokirao Sloveniju i novog izbornika
Miha Zajc po drugi put odbio igrati za slovensku nogometnu reprezentaciju
Miha Zajc, zvijezda Dinama, šokirao je nogometu Sloveniju. Izbornik slovenske nogometne reprezentacije, Boštjan Cesar, objavio je svoj prvi popis igrača za nadolazeće utakmice protiv Mađarske i Crne Gore. Potvrdio je da kapetan Jan Oblak neće igrati zbog ozljede, ali će se pridružiti momčadi na okupljanju kako bi započeo novo poglavlje, a na popisu nema i spomenutog Mihe Zajca, dinamovca "čeličnih pluća", što znači da jako puno i neumorno trči, da mu je trkački kapacitet velik. To je jedan od fortea stila igre Mihe Zajca...
Cesar je komentirao izostanak veznjaka zagrebačkog Dinama i jednog od najboljih nogometaša SuperSport HNL-a.
"Sastao sam se s Mihom Zajcem, ali on je odlučio da više neće biti dio reprezentacije. Za mene je ta priča završena", kratko je rekao izbornik, koji je i bivši igrač Dinama, prenosi 24.ur.com.
Zajc je ove sezone u 30 utakmica za Dinamo postigao sedam golova i ostvario osam asistencija, ali za Sloveniju nije igrao otkako je u posljednjem trenutku otpao s popisa za Euro 2024.
Zajc je za seniorsku reprezentaciju Slovenije debitirao 23. ožujka 2016. u prijateljskoj utakmici protiv Makedonije, a do sada je skupio 39 nastupa i postigao osam golova. Posljednji put je za reprezentaciju nastupio 17. studenog 2023. u porazu od Danske 2:1 u kvalifikacijama za Euro, kada je odigrao samo četiri minute. I prethodni izbornik Matjaž Kek kontaktirao je Zajca nakon odluke o putnicima za Euro 2024, ali je dobio negativan odgovor. Isto je učinio i novi izbornik Cesar.
Cesar će prvi put voditi slovensku reprezentaciju u utakmici protiv Mađarske u Budimpešti 28. ožujka, a tri dana kasnije, 31. ožujka, Slovenija će igrati protiv Crne Gore u Podgorici. Prije ljeta, reprezentaciju čeka još jedno gostovanje, 7. lipnja, protiv Hrvatske u Varaždinu. Ta će utakmica biti posljednja priprema za Hrvatsku prije odlaska na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Nakon neuspjeha u prethodnim kvalifikacijama, Slovenija će Svjetsko prvenstvo gledati samo na televiziji.
