Zajc zbog Dinama odbio poziv Keka u reprezentaciju Slovenije: 'Dao mi je to jasno do znanja'

Miha Zajc vrlo je brzo svojim igrama u plavom dresu zadobio glasne aplauze zagrebačke publike.

Prošlog je ljeta, prije Europskog prvenstva, najavio odlazak iz slovenske reprezentacije, a izbornik Matjaž Kek nije ga uvrstio na popis za Europsko prvenstvo.

No, sada kada je u Dinamu počeo dobro igrati, Matjaž Kek je provjerio je li se njegovo razmišljanje promijenilo.

"Nazvao sam ga i razgovarali smo, na primjerenoj razini, o slovenskoj reprezentaciji. Dao mi je do znanja da mu je sada primarni cilj Dinamo. Razumijem to. U reprezentaciji ne igra za Keka niti protiv Keka, već za Sloveniju. Razgovor je bio na konkretnoj razini. Drago mi je što se Miha vratio. Nadam se da će u Dinamu postići ono mu želim i ono što mu želi i slovenski nogomet. Zasad ide u dobrom smjeru, ali za sve ostalo morate pitati njega", objasnio je Kek čije riječi prenosi Nogomania.

