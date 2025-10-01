PRIMARNI CILJ /

Zajc zbog Dinama odbio poziv Keka u reprezentaciju Slovenije: 'Dao mi je to jasno do znanja'

Foto: Igor Soban/pixsell

'Nazvao sam ga i razgovarali smo, na primjerenoj razini'

1.10.2025.
17:59
SPORTSKI.NET
Igor Soban/pixsell
Miha Zajc vrlo je brzo svojim igrama u plavom dresu zadobio glasne aplauze zagrebačke publike. 

Prošlog je ljeta, prije Europskog prvenstva, najavio odlazak iz slovenske reprezentacije, a izbornik Matjaž Kek nije ga uvrstio na popis za Europsko prvenstvo. 

No, sada kada je u Dinamu počeo dobro igrati, Matjaž Kek je provjerio je li se njegovo razmišljanje promijenilo. 

"Nazvao sam ga i razgovarali smo, na primjerenoj razini, o slovenskoj reprezentaciji. Dao mi je do znanja da mu je sada primarni cilj Dinamo. Razumijem to. U reprezentaciji ne igra za Keka niti protiv Keka, već za Sloveniju. Razgovor je bio na konkretnoj razini. Drago mi je što se Miha vratio. Nadam se da će u Dinamu postići ono mu želim i ono što mu želi i slovenski nogomet. Zasad ide u dobrom smjeru, ali za sve ostalo morate pitati njega", objasnio je Kek čije riječi prenosi Nogomania.

Miha ZajcMatjaž KekSlovenska Nogometna Reprezentacija
Zajc zbog Dinama odbio poziv Keka u reprezentaciju Slovenije: 'Dao mi je to jasno do znanja'