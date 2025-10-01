Zajc otkrio kada je i zašto odlučio doći u Dinamo te koja je snaga Plavih: 'To je naša prednost'

Dinamo u četvrtak od 21 sat u sklopu drugog kola Europske lige gostuje kod izraelskog Maccabija, koji svoje domaće utakmice igra u Bačkoj topoli, u Vojvodini.

Utakmicu je iz redova Plavih najavio slovenac Miha Zajc.

"Atmosfera je super, u dobrom smo nizu, moramo ovako nastaviti. Maccabi je dobar, imaju kvalitetne pojedince, ali moramo igrati kao protiv Fenera i onda se ne moramo bojati i možemo se nadati dobrom rezultatu", rekao je veznjak pa otkrio kako je uopće došlo do jegovog prelaska na Maksimir:

"Hvala Dinamu na prilici i sretan sam kako su me svi primili u klubu, od suigrača do trenera. To se dogodilo još na početku lipnja. Čuo sam se s predsjednikom i to je otišlo u jednom smjeru. Želio sam doći odmah, ali imao sam godinu dana ugovora s Fenerbahceom i nismo to mogli tako brzo završiti, ali sada sam tu, dobro igramo i nadam se da ćemo tako nastaviti."

Dinamo u Bačkoj Topoli neće smjeti imati potporu navijača.

"Šteta, mi nemamo utjecaja na to, moramo gledati na sebe i na protivnika. Dobro smo se pripremili, pogledali utakmice i znamo što nas čeka. Nama mora biti fokus na teren. Moramo tako nastaviti, mi smo Dinamo, moramo u svakoj utakmicu gledati prema pobijedi. Znamo da neće biti lako, sad smo u nizu i sada moramo pokazati da možemo igrati svaka tri dana. I svi jedva čekamo na to."

'Radim ono što znam da mogu'

Zajc je od prve utakmice koju je zaigrao pokazao kako se može jako brzo uklopiti i kako će biti pojačanje Dinamu.

"Htio sam pomoći momčadi i sebi i znam da imam kvalitetu da mogu pomoći, no nisam si stavljao nikakav teret. Rekao sam si da radim ono što znam i mogu i da će treneri to prepoznati, a na kraju oni odlučuju."

Kako je igrati u veznom redu s Mišićem i Ljubičićem?

"Super, i s njima i sa svima u momčadi se razumijem. Vlada pozitivna energija, to me veseli. Ima ovdje puno kvalitetnih igrača i to je naša prednost, i tkogod igra može pokazati što zna."

U karijeri je Zajc zabio 64 gola, a još čeka na prvijenac u dresu Dinama.

"Ha, nadam se već na sljedećoj utakmici."

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Tisućama kilometara daleko od Kvarnera Rijeka kod Noaha traži arku za spas od potopa