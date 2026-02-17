Brutalni nokauti: Ajagba dominantno slavio, Dzambekov isporučio kandidata za nokaut godine

Zuffa Boxing je u svom trećem ovogodišnjem izdanju publici u Las Vegasu i gledateljima diljem svijeta priuštio večer za pamćenje. Događaj održan u ponedjeljak ujutro po našem vremenu u Meta Apex centru, obilježili su spektakularni prekidi, a čak šest od osam borbi završilo je prije posljednjeg zvona, uključujući sve tri borbe glavnog programa. Ovaj spektakularni boksački event možete u reprizi pogledati na platformi VOYO.

U glavnoj borbi večeri, nigerijski teškaš Efe Ajagba uvjerljivo je zaustavio bivšeg svjetskog prvaka Charlesa Martina, dok je poluteškaš Umar Dzambekov izveo potez o kojem će se još dugo pričati, isporučivši zastrašujući nokaut.

Ajagba poslao snažnu poruku teškoj kategoriji

Glavni meč večeri donio je sraz snage i iskustva između Efea Ajagbe i nekadašnjeg IBF svjetskog prvaka, Charlesa Martina. Iako je Martin, kao iskusniji borac, pametno koristio svoj kontra-gard (southpaw) u prve dvije runde, vješto se krećući i pogađajući prednjim direktom, snaga Nigerijca na kraju je bila presudna. Martin je u početku stvarao probleme Ajagbi, koji je djelovao pomalo frustrirano, a krajem druge runde čak ga je uspio pogoditi čistim krošeom koji ga je na trenutak uzdrmao.

No, sve se promijenilo u trećoj rundi. Ajagba je pronašao pravu distancu i pogodio razornom desnicom koja je Martina prvi put poslala na pod. Bivši prvak uspio se pridići, no bilo je očito da je teško uzdrman. Ajagba nije gubio vrijeme i početkom četvrte runde s dva nova snažna udarca ponovno ga je srušio. Iako je Martin još jednom pokazao srčanost i stao na noge, sudac Thomas Taylor prekinuo je borbu nakon serije udaraca uz konopce, proglasivši pobjedu Ajagbe tehničkim nokautom u prvoj minuti i jedanaestoj sekundi runde.

"Spreman sam za sve u top 10, ali nitko ne spominje moje ime. Nitko me ne proziva," izjavio je Ajagba nakon borbe u intervjuu s Maxom Kellermanom, jasno dajući do znanja da cilja na najveće izazove u diviziji i da se osjeća neopravdano zanemarenim od strane elite.

Zastrašujući nokaut Umara Dzambekova koji je zaledio dvoranu

Ako će se o pobjedi Efea Ajagbe pričati kao o važnom koraku u karijeri, o nastupu Umara Dzambekova govorit će se kao o trenutku koji je definirao večer i obilježio boksačku godinu. U sunaslovnoj borbi poluteške kategorije, neporaženi Austrijanac suočio se s Ahmedom Elbialijem, a ono što je uslijedilo ostavilo je sve prisutne bez daha. Dzambekov je od prvog gonga pokazao strpljivost i taktičku zrelost. Njegovi udarci u tijelo u prvoj rundi nisu služili samo za skupljanje bodova, već su bili priprema za ono što slijedi. Prisilivši Elbialija da spusti gard kako bi zaštitio trup, stvorio je otvor za udarac koji je šokirao boksački svijet.

U drugoj rundi, Dzambekov je savršeno tempiranim desnim aperkatom pogodio Elbialija direktno u bradu, poslavši ga u nesvijest i prije nego što je pao na platno. Scena je bila doista zabrinjavajuća; Elbialijeva noga nekontrolirano se trzala dok mu je medicinsko osoblje hitro pružalo pomoć. Srećom, nakon nekoliko minuta borac se uspio pridići i bio je priseban. Ovaj potez odmah je proglašen glavnim kandidatom za "Nokaut godine" i lansirao je neporaženog Dzambekova (sada 17-0) među najuzbudljivije prospekte poluteške kategorije. Već se spominje i potencijalni meč protiv Radivoja Kalajdzica, što bi bio pravi test za ovog opasnog udarača.

Pe Benito šokirao neporaženog Mejiu

Glavni program otvorio je okršaj neporaženih boraca lake kategorije u kojem je autsajder Jaybrio Pe Benito priredio pravo iznenađenje. Nakon taktičkog nadmudrivanja u prvoj rundi, Pe Benito je u drugoj preciznim lijevim krošeom srušio favoriziranog Abela Mejiu. Iako se Mejia uspio oporaviti i završiti rundu na nogama, u trećoj nije bilo spasa. Snažan desni kros ponovno ga je poslao na pod, a sudac je, unatoč tome što je Mejia ustao na vrijeme, ispravno procijenio da nije u stanju nastaviti borbu i prekinuo meč. Pe Benito je tako zadržao svoj savršeni omjer i najavio pohod na vrh kategorije.

Ostatak večeri u znaku prekida

Trend prekida nastavio se i u uvodnom dijelu programa, gdje su čak četiri borbe završile prije isteka predviđenog vremena. Leonardo Ruiz je od početka nametnuo snažan pritisak, lomeći Caseyja Streetera kombinacijama udaraca u glavu i tijelo sve do prekida u četvrtoj rundi. Slično su dominantni bili i Emiliano Alvarado protiv Devina Gantta te Dariial Kuchmenov protiv Jorgea Lagunasa Valencije, koji su svoje suparnike također zaustavili u četvrtoj rundi.

Ipak, večer nije prošla bez sudačkih odluka. Dvoboj Marka Beukea i Antonia Woodsa u srednjoj kategoriji bio je prava taktička poslastica, gdje je Beukeova veća aktivnost u kasnijim rundama prevagnula nad Woodsovim preciznim kontrama iz prve polovice meča, donijevši mu pobjedu podijeljenom odlukom. U lakoj kategoriji, Oswaldo Molina pružio je tehnički besprijekornu izvedbu i jednoglasnom odlukom sudaca (60-54 na sve tri kartice) nadboksao Joshuu Clarka, potvrdivši status iznimno talentiranog borca na kojeg treba obratiti pažnju.

Zuffa Boxing 03 ispunio je, pa i nadmašio, sva očekivanja, pruživši fanovima večer ispunjenu akcijom i nezaboravnim trenucima. Od dominantne izvedbe Efea Ajagbe, preko jednog od najbrutalnijih nokauta godine u režiji Umara Dzambekova, do niza atraktivnih prekida, promocija Dane Whitea još je jednom potvrdila da namjerava zauzeti važno mjesto na boksačkoj sceni. Sljedeći događaj, Zuffa Boxing 04, najavljen je za 8. ožujka, kada će se Jai Opetaia boriti za inauguracijsku titulu prvaka u lakoteškoj kategoriji.