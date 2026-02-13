Treći event u manje od mjesec dana: Dana White dovodi teškaški okršaj visokog uloga

Nakon dva uzbudljiva događaja koja su označila početak nove boksačke ere pod vodstvom Dane Whitea, promocija Zuffa Boxing nastavlja s rapidnim tempom.

Već u noći s nedjelje na ponedjeljak, 16. veljače, u Meta Apex centru u Las Vegasu održat će se treća priredba, a prvi put u glavnoj ulozi naći će se teškaši. Nigerijski nokauter Efe Ajagba i bivši svjetski prvak Charles Martin odmjerit će snage u okršaju koji pobjedniku širom otvara vrata najvećih mečeva u diviziji, a cijeli događaj moći ćete pratiti uživo na Voyo platformi od 3:00 h.

Munjevit start nove promocije

Zuffa Boxing 03 predstavlja treće poglavlje nove boksačke senzacije pod okriljem Dana Whitea. Projekt, ambiciozni pothvat šefa UFC-a i saudijskog moćnika Turkija Al-Sheikha, startao je furiozno, s jasnom namjerom da primijeni uspješni UFC-ov model na često kaotičan svijet profesionalnog boksa. Nakon što je prvi događaj krajem siječnja obilježila tehnička dominacija irskog talenta Calluma Walsha, drugi je početkom veljače donio pravi vatromet uzbuđenja s krvavim ratovima u ringu i šokantnim nokautom u režiji Radivoja Kalajdžića. Treća priredba u manje od mjesec dana nastavlja tu filozofiju, donoseći publici najzvučnija imena do sada i potvrđujući agresivan pristup ugovaranju mečeva.

Glavna borba: Sukob stilova i uloga

Glavni meč večeri između Efea Ajagbe (20-1-1, 14 KO) i Charlesa Martina (30-4-1, 27 KO) predstavlja klasičan sraz borca u usponu i iskusnog veterana koji traži posljednju priliku za povratak na vrh. Ajagba, bivši nigerijski olimpijac, ulazi u meč tražeći efektnu pobjedu nakon kontroverznog remija protiv Martina Bakolea u Rijadu prošle godine. Poznat po razornoj snazi i ogromnom rasponu ruku od čak 216 centimetara, Ajagba slovi za jednog od najopasnijih udarača u kategoriji. Zanimljivo, drži rekord za najbržu pobjedu u povijesti boksa nakon što je njegov protivnik diskvalificiran jer je napustio ring sekundu nakon početnog zvona.

S druge strane stoji Charles Martin, Amerikanac čija je kratka vladavina IBF pojasom 2016. godine ostala upisana u boksačke anale. Titulu je držao manje od tri mjeseca, izgubivši je u meču protiv Anthonyja Joshue, no "Prince Charles" je u godinama koje su uslijedile ostao relevantan kao opasan test za nadolazeće teškaše. Njegov kontraški stil i činjenica da je ljevak čine ga neugodnim protivnikom za svakoga, a razorna snaga udarca jamči da Ajagba neće smjeti ni trenutka biti neoprezan. Za Martina je ovo vjerojatno posljednji vlak za povratak u veliku igru, dok je za Ajagbu ovo test zrelosti koji mora proći ako želi ispuniti svoj golemi potencijal.

Zanimljiv ostatak programa

Ostatak programa također donosi nekoliko iznimno zanimljivih borbi. U sunaslovnoj borbi večeri, u poluteškoj kategoriji, sastaju se neporaženi austrijski borac Umar Dzambekov (13-0, 9 KO) i sjajni Egipćanin Ahmed Elbiali (24-1, 19 KO). Obojica su poznati po snažnim udarcima koji neumoljivo vode nokautima pa možemo očekivati festival udaraca od prve sekunde. Ljevoruki Dzambekov srušio je sve svoje protivnike u prve četiri runde, a ništa manje razorniji Elbiali ulazi u borbu s nizom od osam pobjeda.

Pažnju privlači i okršaj dvojice neporaženih boraca u lakoj kategoriji, Abela Mejije (10-0, 7 KO) i Jaybrija Pe Benita (6-0, 4 KO), u kojem će jedan od njih morati upisati prvi poraz. U glavnom dijelu večeri očekuje nas i susret Leonarda Ruiza (16-1) i Caseya Streetera (15-2-2) u supervelter kategoriji, te Antonija Woodsa (14-1) i Marka Beukea (12-3) u srednjoj. Posebno je zanimljiva priča Emiliana Alvarada (9-0), osamnaestogodišnjeg čuda od djeteta, koji se bori protiv Devina Gantta (5-2).

S nedjelje na ponedjeljak nema spavanja jer nova boksačka promocija Zuffa Boxing donosi nezaboravne mečeve uživo iz Las Vegasa. Prijenos na Voyo platformi počinje u 3:00 h, a kroz akciju će vas voditi stručni komentator, hrvatski profesionalni boksač Hrvoje Sep.

POGLEDAJTE VIDEO: Vraća se HNL! Trener Rijeke otkrio od kojeg igrača Varaždina najviše strahuje...