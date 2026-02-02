Dana White šokirao Vegas novom promocijom: BiH borac s američkom putovnicom sve ostavio bez daha
Radivoje “Hot Rod” Kalajdžić došao je kao veliki autsajder protiv bivšeg WBC prvaka Oleksandra Gvozdyka.
Druga priredba boksačke promocije Zuffa Boxing, pod vodstvom Dana Whitea, održana je u nedjelju u Meta Apex centru u Las Vegasu i ispunila sva očekivanja. Noć je bila prepuna uzbuđenja, drame i nezaboravnih borbi, uključujući jedan od nevjerovatnih preokreta godine. Nakon relativno mirnog debija, Zuffa Boxing 2 dokazao je da nova promocija ima potencijal postati ozbiljan igrač na svjetskoj boksačkoj sceni.
Glavna borba večeri donijela je sraz između bivšeg WBA prvaka Josea “Rayo” Valenzuele i opasnog Diega Torresa. Valenzuela se vratio u laku kategoriju i od prve runde nametnuo svoj ritam, no četvrta runda gotovo je donijela tragičan zaokret. Torres je snažnim lijevim krošeom otvorio duboku posjekotinu iznad Valenzuelina desnog oka, a krv je obilno tekla. Ipak, Valenzuela je pokazao izvanrednu mentalnu snagu – umjesto da popusti, ozljeda ga je dodatno motivirala.
Kako je meč odmicao, Valenzuela je podigao svoju igru na novu razinu, precizno tempirao Torresove napade i kažnjavao ga kontrama. Na kraju, iskustvo i hladnokrvnost odlučili su ishod – sudci su jednoglasno dodijelili pobjedu Valenzueli (99-91, 99-91, 99-91). “Nikad nisam dobivao ništa na pladnju. Navikao sam na teške borbe i ne tražim lake puteve,” izjavio je Valenzuela nakon meča.
No pravi trenutak večeri bio je u poluteškoj kategoriji, gdje je Radivoje “Hot Rod” Kalajdžić došao kao veliki autsajder protiv bivšeg WBC prvaka Oleksandra Gvozdyka. Ukrajinac je dominirao od prve sekunde, rušeći Kalajdžića u prvoj i četvrtoj rundi. Svi su očekivali brzi kraj.
Ipak, u sedmoj rundi Kalajdžić je pogodio razornu desnicu koja je Gvozdyka poslala u nokdaun. Vidno uzdrman, bivši prvak nije mogao odgovoriti na nalet BiH zvijezde: serija udaraca prisilila je suca da prekine borbu. Publika je eksplodirala, a ovaj preokret odmah je postao glavni kandidat za najbolji trenutak godine.
Večer je ponudila i druge uzbudljive mečeve. U sunaslovnoj borbi Serhii Bohachuk nadjačao je Radzhaba Butaeva podijeljenom sudačkom odlukom nakon deset rundi prepunih bespoštedne borbe. Ranije u programu, Jalil Hackett je pobijedio Roberta Cruza većinskom odlukom, dok su Justin Viloria i Damoni Cato-Cain slavili jednoglasno. Nokautima su borbe završili Jamar Talley i Damazion Vanhouter, dodatno podižući adrenalin publike.
Sve u svemu, Zuffa Boxing 2 bio je ogroman korak naprijed za promociju Dana Whitea. Publika je svjedočila akciji, dramatičnim preokretima i nevjerojatnim trenucima koji pokazuju da ova nova sila u svijetu boksa ima svijetlu budućnost.
