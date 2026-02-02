Dana White šokirao Vegas novom promocijom: BiH borac s američkom putovnicom sve ostavio bez daha

Druga priredba boksačke promocije Zuffa Boxing, pod vodstvom Dana Whitea, održana je u nedjelju u Meta Apex centru u Las Vegasu i ispunila sva očekivanja. Noć je bila prepuna uzbuđenja, drame i nezaboravnih borbi, uključujući jedan od nevjerovatnih preokreta godine. Nakon relativno mirnog debija, Zuffa Boxing 2 dokazao je da nova promocija ima potencijal postati ozbiljan igrač na svjetskoj boksačkoj sceni.

Glavna borba večeri donijela je sraz između bivšeg WBA prvaka Josea “Rayo” Valenzuele i opasnog Diega Torresa. Valenzuela se vratio u laku kategoriju i od prve runde nametnuo svoj ritam, no četvrta runda gotovo je donijela tragičan zaokret. Torres je snažnim lijevim krošeom otvorio duboku posjekotinu iznad Valenzuelina desnog oka, a krv je obilno tekla. Ipak, Valenzuela je pokazao izvanrednu mentalnu snagu – umjesto da popusti, ozljeda ga je dodatno motivirala.

Kako je meč odmicao, Valenzuela je podigao svoju igru na novu razinu, precizno tempirao Torresove napade i kažnjavao ga kontrama. Na kraju, iskustvo i hladnokrvnost odlučili su ishod – sudci su jednoglasno dodijelili pobjedu Valenzueli (99-91, 99-91, 99-91). “Nikad nisam dobivao ništa na pladnju. Navikao sam na teške borbe i ne tražim lake puteve,” izjavio je Valenzuela nakon meča.

No pravi trenutak večeri bio je u poluteškoj kategoriji, gdje je Radivoje “Hot Rod” Kalajdžić došao kao veliki autsajder protiv bivšeg WBC prvaka Oleksandra Gvozdyka. Ukrajinac je dominirao od prve sekunde, rušeći Kalajdžića u prvoj i četvrtoj rundi. Svi su očekivali brzi kraj.

Ipak, u sedmoj rundi Kalajdžić je pogodio razornu desnicu koja je Gvozdyka poslala u nokdaun. Vidno uzdrman, bivši prvak nije mogao odgovoriti na nalet BiH zvijezde: serija udaraca prisilila je suca da prekine borbu. Publika je eksplodirala, a ovaj preokret odmah je postao glavni kandidat za najbolji trenutak godine.

Večer je ponudila i druge uzbudljive mečeve. U sunaslovnoj borbi Serhii Bohachuk nadjačao je Radzhaba Butaeva podijeljenom sudačkom odlukom nakon deset rundi prepunih bespoštedne borbe. Ranije u programu, Jalil Hackett je pobijedio Roberta Cruza većinskom odlukom, dok su Justin Viloria i Damoni Cato-Cain slavili jednoglasno. Nokautima su borbe završili Jamar Talley i Damazion Vanhouter, dodatno podižući adrenalin publike.

Sve u svemu, Zuffa Boxing 2 bio je ogroman korak naprijed za promociju Dana Whitea. Publika je svjedočila akciji, dramatičnim preokretima i nevjerojatnim trenucima koji pokazuju da ova nova sila u svijetu boksa ima svijetlu budućnost.

