Nova zemlja ulazi u rat? Stigla žestoka reakcija: 'Iranu će se ovo obiti o glavu'

Saudijska Arabija zadržava pravo vojno djelovati protiv Irana, a svako povjerenje u odnosu s Teheranom je narušeno, rekao je saudijski ministar vanjskih poslova princ Faisal bin Farhan rano u četvrtak, nakon što je Rijad bio meta iranskih balističkih projektila.

Iran je u srijedu optužio Izrael da je napao njegova postrojenja u ogromnom plinskom polju Južni Pars u velikoj eskalaciji američko-izraelskog rata koji je doveo do naglog porasta cijena nafte, te je uzvratio obećanjem napada na naftne i plinske ciljeve diljem Zaljeva, ispaljujući projektile na Katar i Saudijsku Arabiju.

U najoštrijim komentarima koji su izašli iz zaljevskog kraljevstva u gotovo tri tjedna rata, Farhan je optužio Iran za unaprijed smišljene neprijateljske akcije protiv svojih susjeda, i izravno i putem niza regionalnih saveznika.

'Iranu će se obiti o glavu'

"Ovaj pritisak Irana će se politički i moralno obiti o glavu i svakako zadržavamo pravo poduzeti vojne akcije ako se to smatra potrebnim", rekao je saudijski ministar vanjskih poslova princ Faisal bin Farhan na konferenciji za novinare nakon sastanka visokih diplomata iz regije u Rijadu.

Ministri vanjskih poslova iz oko dvanaest zemalja, uključujući Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate, Jordan, Katar i Siriju, okupili su se na konzultativnom sastanku o iranskom ratu a u blizini hotela u Rijadu, gdje se konferencija održavala, mogla se vidjeti proturaketna paljba.

Saudijska Arabija je od početka sukoba napadnuta stotinama iranskih projektila i dronova, a vlasti tvrde da je velika većina njih presretnuta. No, napadi u srijedu označili su prvi put da su mnogi u gradu čuli eksplozije ili primili poruke upozorenja putem SMS-a. Ministarstvo obrane Saudijske Arabije priopćilo je da je oborilo četiri balističke projektile koje su ciljale Rijad, a neki ostaci pali su u blizini rafinerije južno od grada.

Saudijska Arabija i Iran obnovili su diplomatske odnose 2023. godine, kao dio napora za smirivanje napetosti, nakon godina neprijateljstva koje ih je podupiralo suprotstavljene političke i vojne frakcije u regiji. Bin Farhan rekao je da Saudijska Arabija i dalje preferira put diplomacije, ali "ako Iran odmah ne stane, mislim da gotovo ništa neće moći ponovno uspostaviti povjerenje".

