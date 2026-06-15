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DODATNE SANKCIJE /

Europa objavila crnu listu Putinovih pomagača: Počeo je novi udar na ruske brodove u sjeni

Europa objavila crnu listu Putinovih pomagača: Počeo je novi udar na ruske brodove u sjeni
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Foto: AFP/AFP/Profimedia, ilustracija

Sankcije uključuju zamrzavanje imovine i zabrane ulaska za nekoliko proizvođača i dobavljača dronova i druge vojne opreme koju Rusija koristi u Ukrajini

15.6.2026.
17:51
Hina
AFP/AFP/Profimedia, ilustracija
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Ministri vanjskih poslova država članica EU-a odlučili su u ponedjeljak u Luxembourgu uvesti dodatne sankcije osobama i organizacijama iz Rusije zbog njihove podrške agresiji na Ukrajinu, dok se rad na usuglašavanju šireg 21. paketa nastavlja, rekla je visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.

“Odobrili smo još jednu seriju sankcija kako bismo povećali pritisak na Rusiju da okonča rat. Ove mjere usmjerene su na srce ruskog vojno-industrijskog kompleksa, rusku flotu brodova u sjeni i mreže koje potiču hibridne napade Moskve protiv Europe", izjavila je Kallas na konferenciji za novinare po završetku sastanka ministara vanjskih poslova EU-a.

Sankcije uključuju zamrzavanje imovine i zabrane ulaska za nekoliko proizvođača i dobavljača dronova i druge vojne opreme koju Rusija koristi u Ukrajini.

Sankcije za tvrtke iz Turske, Emirata, Kine

Sankcije su uvedene protiv 81 pojedinca i pravnih osoba zbog podrške ruskoj agresiji protiv Ukrajine i kršenju ljudskih prava u Rusiji. Među sankcioniranima su i tvrtke iz Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Azerbajdžana i Kine.

Nove sankcije uvedene su, između ostalih, za sedam pojedinaca i 21 pravnu osobu koje podržavaju ruski vojno-industrijski kompleks. Među njima su kineske tvrtke Shenzhen Minghuaxin i Xinxiang Richful Lubricant Additive Company.

Na popis sankcioniranih dodane su i osobe koje žele destabilizirati, potkopavati stabilnost Moldavije.

Sankcije su uvedene protiv deset osoba i jedne organizacije zbog sudjelovanja u širenju ruske državne propagande i pokušaja miješanja u unutarnje stvari drugih zemalja. 

“Svaka restriktivna mjera smanjuje ruski manevarski prostor, o čemu brojke puno govore. Zapadne sankcije već su koštale Rusiju otprilike od 1 do 1,3 bilijuna eura”, rekla je Kallas.

RusijaEuropska UnijaSankcijeRat U UkrajiniKaja Kallas
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