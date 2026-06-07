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'OVO NIJE PRVI PUT' /

Ruski dron pogodio skladište nuklearnog goriva kod Černobila! Izbio požar

Ruski dron pogodio skladište nuklearnog goriva kod Černobila! Izbio požar
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Foto: Screenshot 'x'/nexta_tv

U veljači 2025. ruski dron oštetio je zaštitnu konstrukciju iznad reaktora u Černobilu koji je uništen u eksploziji i taljenju u travnju 1986. - Rusija je negirala odgovornost

7.6.2026.
11:19
Hina
Screenshot 'x'/nexta_tv
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Ruski dron pogodio je skladište za istrošeno nuklearno gorivo u blizini napuštene ukrajinske nuklearne elektrane Černobil, rekli su u nedjelju ukrajinski dužnosnici, dodajući da je razina zračenja na lokaciji ostala stabilna.

U zasebnim priopćenjima glavni ukrajinski stožer i državna atomska agencija rekli su da je zgrada za prihvat spremnika djelomično uništena, ali da u trenutku napada tamo nije bilo uskladišteno istrošeno gorivo. Požar koji je uslijedio ugašen je, a ozlijeđenih nije bilo.

Rusija se nije oglasila o navodnom napadu na objekt, koji se nalazi oko 15 km od nuklearne elektrane Černobil, mjesta najgore nuklearne katastrofe na svijetu.

Ovo nije prvi put

"Ovo nije prvi put da ruske snage dovode u opasnost ukrajinske nuklearne objekte. Ruska nuklearna ucjena i prijetnje nuklearnoj sigurnosti su sustavne, namjerne i neprihvatljive", napisao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na mreži X.

U veljači 2025. ruski dron oštetio je zaštitnu konstrukciju iznad reaktora u Černobilu koji je uništen u eksploziji i taljenju u travnju 1986. Rusija je negirala odgovornost.

Kijev i Moskva također su razmijenili optužbe za napad na rusku okupiranu nuklearnu elektranu Zaporižja u jugoistočnoj Ukrajini, najveću u Europi.

RusijaUkrajinačernobilNapad
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