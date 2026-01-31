Zuffa Boxing 2 vraća svjetske prvake u ring: Zanimljivi okršaji najavljuju napetu večer

Samo tjedan dana nakon premijernog izdanja, nova boksačka promocija Zuffa Boxing nastavlja s ubrzanim ritmom. Projekt koji vodi predsjednik UFC-a Dana White vraća se u akciju u nedjelju, 1. veljače 2026. godine, kada će se u Meta Apex centru u Las Vegasu održati Zuffa Boxing 2. Priredba će biti dostupna isključivo putem platforme VOYO, a donosi ukupno osam borbi u kojima se isprepliću iskusna imena i borci u usponu.

Zuffa Boxing 2 dodatno proširuje bogat borilački program. Glavna borba večeri održat će se u lakoj kategoriji, gdje će snage odmjeriti bivši svjetski prvak Jose Valenzuela i opasni nokauter Diego Torres.

U glavnom meču večeri, predviđenom na deset rundi, sastaju se Jose “Rayo” Valenzuela (14-3) i Diego “Azabache” Torres (22-1). Valenzuela, nekadašnji WBA prvak u poluvelter kategoriji, u Las Vegas dolazi s jasnim ciljem – povratkom na pobjednički kolosijek. Nakon što je u kolovozu 2024. osvojio svjetsku titulu protiv Isaaca Cruza, pojas je izgubio već u prvoj obrani, porazom od Garyja Antuannea Russella.

Torres, s druge strane, reputaciju gradi na iznimnoj snazi. Devetnaest od njegove dvadeset i dvije pobjede završilo je nokautom, a u ovaj dvoboj ulazi s nizom od četiri uzastopna trijumfa. Jedini poraz u karijeri doživio je protiv aktualnog IBF prvaka Raymonda Muratalle. Iako kladionice favoriziraju Valenzuelu, Torresova sposobnost da jednim udarcem promijeni tijek borbe čini ovaj meč posebno zanimljivim.

Sunaslovni dvoboj donosi okršaj dvojice bivših svjetskih prvaka – Serhiija Bohachuka (26-3) i Radzhaba Butaeva (16-1). Ukrajinac Bohachuk, bivši privremeni WBC prvak, poznat je po impresivnoj nokaut statistici, dok Butaev u ring ulazi s ambicijom potvrde povratka u sam vrh nakon prvog poraza u profesionalnoj karijeri.

Program dodatno pojačava nastup Oleksandra Gvozdyka (21-2), bivšeg WBC prvaka u poluteškoj kategoriji. Ukrajinac, koji se vratio iz mirovine 2023. godine, suočit će se sa Srbinom Radivojem Kalajdžićem (29-3), borcem čiji su porazi stigli isključivo protiv samog vrha svjetskog boksa.

Uvodni dio priredbe donosi pet borbi, među kojima se ističu okršaji neporaženih boraca. Posebnu pažnju privlači dvoboj lake kategorije između Justina Vilorije (11-0) i Oscara Pereza (14-0), dok će publika vidjeti i nastup neporaženog teškaša Damaziona Vanhoutera (10-0).

Zuffa Boxing očito ne planira usporiti. Treći događaj već je najavljen za sredinu veljače, čime se potvrđuje ambicija nove promocije da se brzo i ozbiljno pozicionira na boksačkoj sceni, uz format i dinamiku na kakvu su fanovi navikli u UFC-u.

