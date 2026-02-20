Strašne scene: Briše se krv s leda, klizaljka joj prerezala lice, dvorana zanijemila

Ledena dvorana u Milanu u petak navečer postala je poprište dramatičnog incidenta koji je zasjenio sportska natjecanja na Zimskim olimpijskim igrama. Tijekom četvrtfinalne utrke na 1500 metara u brzom klizanju na kratkim stazama, poljska klizačica Kamila Sellier zadobila je tešku ozljedu lica nakon što ju je u sudaru porezala klizaljka američke protivnice.

Utrka je odmah prekinuta, a scene koje su uslijedile lede krv u žilama i podsjećaju na svu opasnost ovog adrenalinskog sporta.

Trenutak užasa i krv na ledu

Do nesreće je došlo u jednom od zavoja kada je Amerikanka Kristen Santos-Griswold pokušala izvesti nepropisno pretjecanje, što je dovelo do masovnog sudara u kojem su, osim nje i Poljakinje, sudjelovala i talijanska zvijezda Arianna Fontana. Prilikom pada, oštrica klizaljke Amerikanke zahvatila je lice Kamile Sellier točno iznad lijevog oka, uzrokujući duboku posjekotinu.

Ledena ploha u trenu je bila prekrivena tragovima krvi, a utrka je zaustavljena kako bi se dvadesetpetogodišnjoj Poljakinji pružila hitna medicinska pomoć. Liječnički tim brzo je reagirao, okruživši ozlijeđenu klizačicu velikim bijelim platnom kako bi je zaštitili od pogleda šokirane publike. Nakon nekoliko minuta napete tišine, Sellier je imobilizirana i na nosilima iznesena iz dvorane.

Palac gore za publiku i kraj olimpijskog sna

Unatoč težini ozljede i bolovima, Kamila Sellier je pri izlasku smogla snage i podigla palac prema publici, dajući znak da je pri svijesti, što je izazvalo glasan pljesak i olakšanje na tribinama. Radnici su za to vrijeme morali čistiti krv s leda kako bi se natjecanje moglo nastaviti.

Prema prvim informacijama iz poljskog tima, samo oko srećom nije oštećeno, ali je klizačica dobila šavove već u samoj dvorani. Odmah nakon toga prevezena je u bolnicu na daljnje pretrage zbog sumnje na prijelom kosti lica. Njezine kolegice iz reprezentacije bile su vidno potresene. "Sve moje misli su uz nju. Ne mogu razmišljati ni o čemu drugome", izjavila je Natalia Maliszewska.

Za Amerikanku Kristen Santos-Griswold utrka je završila diskvalifikacijom zbog izazivanja sudara, čime je njezin olimpijski san u ovoj disciplini naglo prekinut. Talijanka Arianna Fontana, iako je također sudjelovala u padu i pretrpjela oštećenje opreme, uspjela je nastaviti utrku nakon ponovljenog starta i plasirati se u polufinale.