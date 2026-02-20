Optužbe za korupciju izazvale sukobe između policije i prosvjednika: 'Rami su dani odbrojani'

Policija u Tirani u petak je ispalila suzavac i upotrijebila vodene topove u sukobima s oporbenim prosvjednicima koji traže ostavku albanske vlade nakon optužbi za korupciju protiv zamjenice premijera, javlja USnews.

Prosvjednici su bacali molotovljeve koktele prema uredu premijera Edija Rame, a policija je odgovorila suzavcem i vodenim topovima.

Političke napetosti eskalirale su od prosinca, nakon što je posebno tužiteljstvo podignulo optužnicu protiv Ramine zamjenice Belinde Balluku zbog sumnje da je intervenirala u javne natječaje za velike infrastrukturne projekte i pogodovala određenim tvrtkama.

Balluku, koju se smatra političkom zvijezdom u usponu i mogućom Raminom nasljednicom, odbacuje optužbe, a Rama ju je cijelo vrijeme podržavao.

Chaos in #Tirana, #Albania. Thousands of opposition protesters are demanding the resignation of Prime Minister #EdiRama during a violent clash in the city. pic.twitter.com/lGbjEePxOq — Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) February 20, 2026

Tisuće pristaša oporbene Demokratske stranke uzvikivale su "Rama, odlazi“ i "Rama u zatvor“, noseći albanske i stranačke zastave.

"Ediju Rami dani su odbrojani“, rekao je čelnik Demokratske stranke Sali Berisha. "Neka znaju da ćemo ih, čak i ako se sakriju iza sunca, pronaći i kazniti punom snagom zakona.“

Sud za borbu protiv korupcije suspendirao je Balluku s dužnosti, no Posebno tužiteljstvo (SPAK), zaduženo za borbu protiv korupcije, zatražilo je od parlamenta ukidanje njezina imuniteta kako bi se omogućilo njezino uhićenje.

Rama se tome protivi i optužuje tužitelje za prekoračenje ovlasti. U ponedjeljak je rekao zastupnicima da je tri puta odbio njezinu ponudu za ostavkom.

"Ne postoji ostavka pod pritiskom vlasti koja je izašla izvan svojih ovlasti“, rekao je dok je Balluku sjedila pored njega.

Istog dana najavio je izmjene zakona kako bi se ministri zaštitili od suspenzije dok su pod kaznenom istragom, što je oporba ocijenila pokušajem zaštite njega i njegovih saveznika.

Ramina Socijalistička stranka, koja je prošle godine osvojila četvrti uzastopni mandat, ima udobnu parlamentarnu većinu te nije jasno hoće li i kada parlament ukinuti imunitet Balluku, inače bivšoj ministrici infrastrukture i bliskoj premijerovoj suradnici.

Rama je kritizirao pravosuđe zbog, kako kaže, prekoračenja ovlasti, osobito kada je riječ o određivanju pritvora prije suđenja.

Tunel i obilaznica

Napetosti su porasle nakon što je SPAK u prosincu optužio Balluku zbog sumnje da je utjecala na dodjelu dvaju građevinskih ugovora iz 2021. vrijednih više od 200 milijuna eura.

Balluku se, kao ministricu infrastrukture, tereti da je usmjeravala natječaje u korist određenih tvrtki.

Foto: Adnan Beci/AFP/Profimedia

Optužnica uključuje poruke između Balluku i kolega, uključujući direktora Albanske cestovne uprave, koji je također optužen. U jednoj poruci od 10. rujna 2021. navodno traži sastanak s dužnosnikom tvrtke NOVA Construction 2012. Četiri dana nakon sastanka NOVA je s još dvjema tvrtkama osnovala konzorcij koji je dobio ugovor za obilaznicu.

SPAK tvrdi da je Balluku "unaprijed odredila pobjednika“ i "stvorila nepravedne prednosti i privilegije“.

Balluku, suspendirana u studenome, tada je rekla da neće komentirati slučaj niti "poluistine i laži“.

Optužbe za korupciju prijete albanskom putu prema EU​

Skandal, pojačan nizom drugih korupcijskih afera tijekom protekle godine, prerastao je u ozbiljnu političku krizu.

Za Ramu, koji vlada od 2013. i prošle je godine uvjerljivo osvojio četvrti mandat, situacija predstavlja velik izazov, a mogla bi zakomplicirati i plan ulaska u EU.

Albanija želi pristupiti Europskoj uniji do 2030., no EU poručuje da zemlja mora učiniti više u borbi protiv kriminala i korupcije.

„Albanija mora shvatiti da je poštivanje vladavine prava preduvjet za članstvo u EU“, rekao je Andi Hoxhaj, stručnjak za Balkan s King’s Collegea u Londonu, piše Reuter. "To mora postati jasno, inače neće izgledati dobro u očima EU.“

EU pomno prati situaciju.

"Retorika koja potiče nepovjerenje javnosti u pravosuđe i neovisnost, nepristranost i integritet sudskog i tužiteljskog sustava kontraproduktivna je“, priopćio je ured EU-a u Tirani za Reuters. "Učinkovita borba protiv korupcije od presudne je važnosti za napredak Albanije prema članstvu u EU.“

Ramin glasnogovornik poručio je Reutersu da Albanija zaslužuje članstvo u EU, a borba protiv korupcije bez kompromisa jedan je od razloga.

Albanija je gotovo 50 godina bila izolirana pod komunističkim režimom koji je pao početkom 1990-ih. Kao i drugdje u istočnoj Europi, kraj komunizma doveo je do razdoblja raširene korupcije.

Reforme pravosuđa 2016., osnivanje SPAK-a 2019. i solidan gospodarski rast ojačali su njezine izglede za članstvo. Pregovori s EU-om počeli su 2022., a 17. studenoga prošle godine Albanija je otvorila završni krug pregovaračkih poglavlja kao jedan od predvodnika proširenja na Balkan. Tri dana kasnije objavljena je optužnica protiv Balluku.

