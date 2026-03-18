Ceste su uglavnom očišćene, autocesta prema Dalmaciji otvorena, ali najgore još nije prošlo

PALO I DO 20 CM SNIJEGA /

Uživo se iz snježnih Delnica javila naša reporterka Nikolina Radić:

Stanje u prometu je sada povoljnije jer trenutno nema padalina. U području Gorskog kotara snijeg je prestao padati još jutros, ali na pojedinim mjestima ga je palo i do 20 centimetara.

Ceste su uglavnom očišćene, a dobra vijest je i da je autocesta prema Dalmaciji zasada prohodna za sve kategorija vozila i da su sva ograničenja prestala vrijediti. U jutarnjim satima očekuje se olujna bura koja bi mogla praviti ozbiljne probleme.