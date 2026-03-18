Otpadne vode razotkrile sve: U hrvatskom gradu porasla potrošnja kokaina

U cijeloj Europi raste potrošnja kokaina i ketamina. Pokazalo je to istraživanje provedeno u dvadesetak država, odnosno 115 gradova. U Hrvatskoj je testirana prisutnost narkotika u zagrebačkim i splitskim otpadnim vodama.

Istraživanje je pokazalo da je lani u odnosu na godinu prije, u Splitu potrošnja kokaina porasla, dok se u Zagrebu nešto smanjila. Veća konzumacija kokaina i ecstasyja je tijekom vikenda.

O tim, kako kaže, uvijek zabrinjavajućim podacima za RTL Danas govorio je Željko Petković, pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) za ovisnosti, koji je pojasnio što se točno krije u rezultatima ove analize.

"Ono što je ova metoda pokazala jest da se kokain, ali isto tako i ecstasy, ponajviše uzimaju tijekom vikenda, počevši od petka, subote i nedjelje. Tada su koncentracije najveće, što se proteže i na ponedjeljak", pojasnio je Petković.

To, prema njegovim riječima, jasno ukazuje na postojanje velike scene osoba koje ove droge uzimaju rekreativno, prvenstveno radi zabave i noćnih izlazaka. Vremenske oscilacije u potrošnji, koje ova metoda bilježi, potvrđuju da su stimulansi postali nezaobilazan dio "dobrog provoda" za dio populacije.

Uzlazni trend konzumacije droga

Iako najnoviji podaci za Zagreb pokazuju blago smirivanje, Petković naglašava kako se cjelokupna slika mora promatrati u širem kontekstu.

"Mi zadnjih desetak godina imamo jedan kontinuirani uzlazni trend konzumacije droga", ističe, dodajući da svaki podatak treba uzimati s dozom rezerve i opreza.

Ono što, međutim, posebno zabrinjava stručnjake jest pojava droga koje dosad nisu bile duboko ukorijenjene na našem području. Analiza otpadnih voda otkrila je prisutnost metamfetamina, iznimno opasnog stimulansa čija je konzumacija u Europi donedavno bila uglavnom ograničena na Češku i Slovačku.

"To nije bila droga koja je bila ukorijenjena na ovom području, no zadnjih nekoliko godina se pojavljuje. Zato nam je ova analiza dobra, jer prošle godine, kada smo otpadnim vodama otkrili metamfetamin, paralelno s time su se dogodile i određene policijske zapljene koje su nam to potvrdile", kazao je Petković. Ova saznanja ključna su jer omogućuju pravovremenu reakciju. "Na taj način znamo da se droga pojavljuje i pokušavamo pripremiti zdravstveni sustav za eventualne posljedice kod osoba koje je konzumiraju", zaključuje Petković.