Cure detalji velike akcije Uskoka i policije: Pronađena droga u vrijednosti milijun eura

Policijski službenici Policijske uprave vukovarsko-srijemske, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli su kriminalističko istraživanje zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.

Pretragama na više lokacija na području Policijskih uprava vukovarsko-srijemske i osječko-baranjske pronađeno je i oduzeto više vrsta droge, novac i drugi predmeti koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenih djela.

Višemjesečnim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su 32-godišnjak i 28-godišnjak organizirali zločinačko udruženje na način da su u zajedničko djelovanje povezali drugih sedam osumnjičenika, u cilju pribavljanja znatne nepripadne materijalne dobiti kroz kontinuiranu nabavu, skladištenje i daljnju prodaju većih količina droga na područjima Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije.

Droga u vrijednosti milijun eura

Osnovano se sumnja da su 32-godišnjak i 28-godišnjak od nepoznatih osoba na opisani način nabavili najmanje 54 kilograma droge konoplje i najmanje 2,5 kilograma kokaina, dok je za vrijeme realizacije kriminalističkog istraživanja pretragama kod osumnjičenika pronađeno još 20 kilograma droge konoplje te 581 gram droge tipa amfetamin tzv. speed, ukupna vrijednost koje droge iznosi gotovo milijun eura.

Također se osnovano sumnja da su osumnjičenici novcem stečenim nabavom i prodajom droge, financirali kupnju nekretnina i pokretnina. Osumnjičenici su uhićeni i predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, a kaznena prijava podnesena USKOK-u.

