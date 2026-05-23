FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OVO JE HIT /

Maxu Verstappenu dali da pogodi gdje se nalazi Poljud: Pogledajte što je rekao

Maxu Verstappenu dali da pogodi gdje se nalazi Poljud: Pogledajte što je rekao
×
Foto: Bradley Collyer/PA Images/Profimedia

Prilikom odlučivanja Nizozemac je uputio komentar kako Poljud "ne izgleda baš najbolje".

23.5.2026.
15:24
Sportski.net
Bradley Collyer/PA Images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Internetom kruži video na kojem četverostruki prvak Formule 1 Max Verstappen igra popularnu igru Geoguessr u kojoj se pogađaju lokacije diljem svijeta.

Na ovoj mapi tražili su se nogometni stadioni, a jedan od onih u rotaciji bio je i Poljudski stadion. Prilikom odlučivanja Nizozemac je uputio komentar kako Poljud "ne izgleda baš najbolje", a iako je ostale stadione odradio bez problema, Nizozemac se dugo mučio s domom "splitskih Bilih". Na kraju je Verstappen odlučio da se Poljud nalazi u Sloveniji!?

Urnebesan trenutak pogledajte u objavi ispod:

Max VerstappenPoljud
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike