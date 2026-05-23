OSTAJE DO 2028. /

Hajduk dogovorio prvi potpis sezone: Miljenik navijača produljio ugovor

Foto: Luka Kolanovic/imago sportfotodienst/Profimedia

Robert Graf je ovim potezom riješio bitno pitanje za sljedeću sezonu

23.5.2026.
15:13
Lijevi bočni Hajduka Dario Melnjak (33) ostati će na Poljudu do 2028., objavio je u subotu splitski klub.

Melnjak je za Hajduk skupio 158 nastupa u kojima je dvaput podizao Rabuzinovo sunce.

"Klub je postigao dogovor o produženju ugovora s Darijom Melnjakom na dodatne dvije godine, uz opciju produženja na još jednu godinu. Ova odluka odražava jasan strateški smjer: zadržavanje iskusnih lidera unutar momčadi koji razumiju identitet, kulturu i očekivanja Kluba, a istovremeno služe kao uzor mlađoj generaciji igrača koja dolazi iz Akademije.

Osim doprinosa na terenu, prisutnost Darija u svlačionici i unutar cijele razvojne strukture smatra se iznimno vrijednom za dugoročnu stabilnost Kluba. Njegov profesionalizam, standardi i povezanost s klubom čine ga idealnom osobom za podršku tranziciji mladih talenata prema seniorskom nogometu.

"Ključan uvjet za realizaciju ovog produženja bila je značajna prilagodba plaće u skladu s novom financijskom i sportskom strategijom Kluba. Igrač je prihvatio smanjenje plaće od 70 %, čime je pokazao iznimnu predanost, lojalnost i vjeru u projekt i procese koje smo započeli. Njegova spremnost da nastavi pod ovim uvjetima šalje snažnu poruku o njegovoj posvećenosti Klubu i njegovoj budućnosti", kazao je ovom prilikom sportski direktor Robert Graf.

Dario je na potpis novog ugovora stigao u pratnji svoje obitelji, supruge i dviju kćerkica.

"Presretan sam. Pet sezona u Hajduku je iza mene, gotovo pet prekrasnih godina života ovdje u Splitu. Idemo dalje s još više motivacije. Vjerujem da ćemo zajedno postati bolji i stvoriti još puno lijepih uspomena u budućnosti", istaknuo je Melnjak.

Dario, želimo ti puno zdravlja i uspjeha u narednim sezonama u bijelom dresu", piše na stranicama Hajduka.

Dario MelnjakHajduk
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
