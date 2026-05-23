KAKO DO ZELENE KARTE? /

Novi udar na strance u SAD-u, Trump jednim potezom promijenio sudbinu milijuna ljudi

Otkako je Trump prošle godine preuzeo drugi mandat, Washington je pooštrio migracijsku i graničnu politiku

23.5.2026.
15:28
Hina
Ljudi koji namjeravaju podnijeti zahtjev za izdavanjem zelene karte u budućnosti će to morati učiniti izvan Sjedinjenih Američkih Država, u skladu s novim pravilom administracije Donalda Trumpa.

"Od sada će se stranac koji privremeno boravi u SAD-u i želi aplicirati za zelenu kartu, morati vratiti u svoju domovinu da bi podnio zahtjev, osim u izvanrednim okolnostima", priopćila je u petak američka Služba za državljanstvo i imigraciju (USCIS).

Dosad je stranim državljanima, uključujući turiste, studente i sve ostale, pod određenim uvjetima bilo omogućeno da podnesu zahtjev za stalni boravak i rad dok borave u SAD-u. Washington Post piše da je na taj je način svake godine odobravano više od polovine zelenih karata.

Jedan od uvjeta je, među ostalim i to da podnositelj zahtjeva na samom početku nije kanio ostati u SAD-u dulje vrijeme od planiranog.

"Neimigranti, poput studenata, privremenih radnika ili osoba s turističkim vizama, stižu u SAD na kratko vrijeme i zbog točno određene svrhe", stoji u objavi USCIS-a.

"Naš je sustav osmišljen tako da ti ljudi otiđu nakon što im posjet SAD-u završi. Njihov posjet ne bi trebao funkcionirati kao prvi korak u procesu dobivanja zelene karte."

Promjena pravila pridonijet će tome da se oslobode "ograničeni resursi USCIS-a kako bi se mogli usredotočiti na obradu ostalih slučajeva [...], na primjer na vize za žrtve nasilnog kriminala i trgovine ljudima, zahtjeve za naturalizaciju i ostale prioritete."

Otkako je predsjednik Donald Trump prošle godine preuzeo drugi mandat, Washington je pooštrio migracijsku i graničnu politiku, prvenstveno prema građanima s Bliskog istoka i Afrike.

