'SJAJNA IDEJA' /

Trumpu se sviđa: ICE mijenja ime u NICE? Sve zbog jedne viralne objave

Trumpu se sviđa: ICE mijenja ime u NICE? Sve zbog jedne viralne objave
Foto: Profimedia

27.4.2026.
16:06
Andrea Vlašić
Američki predsjednik podržao je ideju da se Američka imigracijska i carinska služba (ICE) preimenuje u "NICE" (Nacionalna imigracijska i carinska služba), čime bi, kako sugeriraju korisnici interneta, mediji svakodnevno morali govoriti "agenti NICE-a".

Donald Trump je prijedlog podijelio na svojoj platformi Truth Social, prenoseći objavu s mreže X uz komentar napisan velikim slovima: "SJAJNA IDEJA! NEKA BUDE TAKO. Predsjednik DJT." Time je dodatno potaknuo raspravu koja se već neko vrijeme vodi oko uloge i budućnosti ove agencije.

Prijedlog dolazi u trenutku kada Trumpova administracija zagovara strožu kontrolu granica i oštriji pristup ilegalnim migracijama, što dodatno produbljuje političke podjele u SAD-u.

S druge strane političkog spektra, dio demokrata ide u potpuno suprotnom smjeru. Među najglasnijima je Pramila Jayapal, koja otvoreno traži ukidanje ICE-a. Nedavno je poručila da ta agencija 2ne čini zajednice sigurnijima", optužujući je za zlostavljanje i nezakonita pritvaranja.

POGLEDAJTE VIDEO: Nasilje ICE agenata u SAD-u: Tko su ljudi koji siju strah u Americi?

IceDonald TrumpImigracijska SlužbaCarina
