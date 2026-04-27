Trumpu se sviđa: ICE mijenja ime u NICE? Sve zbog jedne viralne objave
Prijedlog dolazi u trenutku kada Trumpova administracija zagovara strožu kontrolu granica i oštriji pristup ilegalnim migracijama, što dodatno produbljuje političke podjele u SAD-u
Američki predsjednik podržao je ideju da se Američka imigracijska i carinska služba (ICE) preimenuje u "NICE" (Nacionalna imigracijska i carinska služba), čime bi, kako sugeriraju korisnici interneta, mediji svakodnevno morali govoriti "agenti NICE-a".
Donald Trump je prijedlog podijelio na svojoj platformi Truth Social, prenoseći objavu s mreže X uz komentar napisan velikim slovima: "SJAJNA IDEJA! NEKA BUDE TAKO. Predsjednik DJT." Time je dodatno potaknuo raspravu koja se već neko vrijeme vodi oko uloge i budućnosti ove agencije.
Prijedlog dolazi u trenutku kada Trumpova administracija zagovara strožu kontrolu granica i oštriji pristup ilegalnim migracijama, što dodatno produbljuje političke podjele u SAD-u.
S druge strane političkog spektra, dio demokrata ide u potpuno suprotnom smjeru. Među najglasnijima je Pramila Jayapal, koja otvoreno traži ukidanje ICE-a. Nedavno je poručila da ta agencija 2ne čini zajednice sigurnijima", optužujući je za zlostavljanje i nezakonita pritvaranja.
