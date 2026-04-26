Od atentata do zavjera: Na Trumpa pucali, slali mu cijanid, htjeli ga dohvatiti viličarem

Muškarac koji je iz sačmarice pucao u hotelu Hilton u vrijeme dok se održavala Večera s dopisnicima Bijele kuće uz prisutnost predsjednika SAD-a Donalda Trumpa tek je jedan u nizu pokušaja atentata ili dovođenja u opasnost američkog predsjednika.

U veljači 2026. zajna služba ubila je muškarca nakon što je pokušao "nezakonito ući" u imanje Donalda Trumpa Mar-a-Lago na Floridi.

Austin Tucker Martin (21) bio je naoružan sačmaricom i spremnikom plina, podigao je pištolj "u položaj za pucanje" prije nego što je upucan, prema službenicima okruga Palm Beach, piše Sky News.

Vjeruje se da je Martin doputovao iz Sjeverne Karoline, a njegov rođak je kasnije opisao obitelj kao "velike Trumpove pristaše".

U rujnu 2024. muškarac se skrivao u grmlju s puškom tipa AK-47 pokušao je ubiti Trumpa dok je igrao golf u West Palm Beachu na Floridi. Ryan Routh (59) pobjegao je i ostavio jurišnu pušku, ali je uhićen istog dana.

Osudili su ga na doživotni zatvor. Sebe je inače pokušao ubosti u vrat olovkom nakon što je presuda objavljena.

U pokušaju atentata u srpnju 2024. u Butleru u Pennsylvaniji, Trumpu je metak okrzno uho. Osam hitaca ispaljeno dok je govorio na predizbornom skupu. Thomasa Matthewa Crooksa, ubili su pripadnici Tajne službe na mjestu događaja. Trumpa su tjelohranitelji prekrili svojim tijelima kako bi ga zaštitili.

Napadač je ipak ubio jednog sudionika skupa, dok su još dvojica teško ranjena.

Ove godine Pakistanac je osuđen za planiranje ubojstva Donalda Trumpa i drugih istaknutih američkih političara, nakon što je Washington ubio iranskog vojnog zapovjednika Qassema Soleimanija 2020. godine.

Uhićen je 2024. godine dok je namjeravao napustiti SAD, nakon što se sastao s tajnim policajcima koji su se pretvarali da su potencijalni plaćeni ubojice. Teheran je porekao optužbe da je pokušao ubiti Trumpa ili druge američke dužnosnike.

U lipnju 2016 uhitili su Britanca nakon što je pokušao oteti pištolj policajcu na skupu u kasinu u Las Vegasu. Kasnije je priznao da je namjeravao ubiti Trumpa. Michael Sandford osuđen je na 12 mjeseci i jedan dan zatvora, a kasnije i deportiran u Veliku Britaniju.

Cijanid u pismu

Kanadsko-francuska državljanka Pascale Ferrier uhićena je 20. rujna 2020. nakon što je Trumpu u Bijelu kuću poslala pismo s otrovom ricinom. Osuđena je na gotovo 22 godine zatvora, piše Anadolu.

Također je 6. rujna 2017. – Gregory Lee Leingang ukrao je viličar u Sjevernoj Dakoti i priznao da je namjeravao napasti Trumpovu kolonu automobila i prevrnuti predsjedničku limuzinu.

POGLEDAJTE VIDEO 'Ljudi, Varaždin bu zgorel!' Grad nestao u vatri: 'Smilujte se, Boge, kmeta kaj nika nema...'