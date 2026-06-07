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ŠOK ZA BRAZIL /

Veliki udarac: Ancelotti ostao bez ključnog igrača pred SP

Veliki udarac: Ancelotti ostao bez ključnog igrača pred SP
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Foto: Brian Fisher/Zuma Press/Profimedia

Brazil, peterostruki svjetski prvak kroz povijest, na prvenstvu nastupa u skupini C gdje mu društvo prave Meksiko, Škotska i Haiti

7.6.2026.
19:26
Hina
Brian Fisher/Zuma Press/Profimedia
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Na prijateljskom ogledu protiv Egipta ozlijedio se 22-godišnji brazilski nogometni reprezentativac Wesley zbog čega će morati propustiti nastup na Svjetskom prvenstvu.

Magnetska rezonanca je pokazala dovoljno tešku ozljedu lijevog bedrenog mišića čime je izbornik Carlo Ancelotti ostao bez jedinog pravog desnog bočnog igrača u  momčadi. Umjesto njega Ancelotti je u reprezentaciju pozvao veznog igrača Atalante Edersona.

Nakon ozljede Wesleyja, igrača Rome, Brazil će tu poziciju morati popuniti s nekim od svestranih stopera, a to su Danilo ili Ibanez.

Brazilci su pobijedili Egipat 2-1 kao što su i prethodno bili uspješni u prijateljskim susretima protiv Paname 6-2 i Hrvatske 3-1. Izgubili su u 2026. jedino ogled protiv Francuske 1-2.

Brazil, peterostruki svjetski prvak kroz povijest, na prvenstvu nastupa u skupini C gdje mu društvo prave Meksiko, Škotska i Haiti.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Brazil
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