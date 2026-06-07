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Kakav gaf! Englezi stigli na utakmicu, a na semaforu ih dočekalo veliko iznenađenje

Kakav gaf! Englezi stigli na utakmicu, a na semaforu ih dočekalo veliko iznenađenje
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Foto: Mark Pain/Alamy/Profimedia

Tako je kapetan Harry Kane na semaforu osvanuo kao 'Ollie Kane', Jude Bellingham pretvoren je u 'Djed Bellingham'

7.6.2026.
19:18
Sportski.net
Mark Pain/Alamy/Profimedia
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Engleski navijači koji su doputovali u američku Tampu kako bi pratili prijateljsku utakmicu protiv Novog Zelanda svjedočili su nesvakidašnjem propustu organizatora još prije prvog sučevog zvižduka.

Na velikom ekranu stadiona Raymond James prikazan je početni sastav engleske reprezentacije, no umjesto poznatih imena navijače su dočekale brojne pogreške i neobične kombinacije imena i prezimena. Neka od najvećih zvijezda reprezentacije dobila su potpuno nova „imena“, što je izazvalo podsmijeh na tribinama i brojne reakcije na društvenim mrežama.

 

 

Tako je kapetan Harry Kane na semaforu osvanuo kao „Ollie Kane“, Jude Bellingham pretvoren je u „Djed Bellingham“, dok su se među starterima našli i „Marcus Stones“, „Jordan Guehi“ te „Marc O'Reilly“. Zanimljivo, jedini igrač čije je ime bilo potpuno ispravno navedeno bio je vratar Jordan Pickford.

Iako je početak utakmice obilježila neugodna pogreška organizatora, engleski nogometaši nisu dopustili da ih to omete na terenu. Momčad izbornika Thomasa Tuchela slavila je minimalnu pobjedu od 1:0, a jedini pogodak na susretu postigao je Harry Kane, koji je pred kraj prvog poluvremena glavom zatresao mrežu Novog Zelanda.

Englesku sada očekuje nastavak priprema za Svjetsko prvenstvo, a sljedeći test bit će prijateljski dvoboj protiv Kostarike. No, bez obzira na rezultat, navijači će ovu utakmicu vjerojatno najviše pamtiti po nesvakidašnjem gafu koji je nasmijao cijeli stadion.

Sp 2026.Engleska Nogometna ReprezentacijaGaf
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