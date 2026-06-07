Novi CRO Demoskop: Promjena na listi najvećih negativaca, a jedna je tema potresla Hrvate

S kakvim rejtinzima političari i stranke ulaze u ljetni period bez izbora i kampanja na vidiku, ali u trenucima visoke inflacije i svjetskih kriza - ekskluzivno donosi RTL-ov CRO Demoskop za lipanj.

Da je Hrvatska jedna izborna jedinica, a građani glasali prva tri dana lipnja, HDZ bi bio relativni pobjednik s podrškom od 27,3 %, iako bilježe osjetni mjesečni pad od gotovo dva postotna boda. Minimalno je pao i SDP koji je trenutno na 22 posto, dok je Možemo! s kojim je SDP polovicom svibnja najavio zajednički izlazak na iduće parlamentarne izbore - trenutno na 12% s minimalnim rastom od 0,01 posto u odnosu na svibanj.

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Izborni prag još jedino prelazi MOST koji je na 7 i pol posto dok je peta politička snaga u zemlji stranka DRITO bračnog para Raspudić. Vrlo blizu je i glavni HDZ-ov koalicijiski partner Domovinski pokret dok se niz idućih stranaka kreće oko 1 %. To su dakle Pravo i pravda, zatim Domino i IDS, a svi ostali imaju ispod 1 posto podrške i čine skupni izbor od 6,9 posto. Neodlučnih je danas više nego u svibnju - 16%.

Foto: RTL

Nakon stranaka, pogledajmo kako stoje političari - među top 10 najpozitivnijih je četvero predsjednika stranaka, ali ne i glavne oporbene SDP-a, niti vodećih s desnice MOST-a i Domovinskog pokreta.

Foto: RTL

I dalje je dominantan predsjednik Republike Zoran Milanović, iza njega je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković pa zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Foto: RTL

Ovom muškom društvu na visokom 4. i 5. mjestu priključuju se Ivana Kekin i Dalija Orešković, te Ivan Anušić i Marin Miletić.

Foto: RTL

Prestižnu listu "10 najpozitivnijih" zaključuju Biljana Borzan, Maria Selak Raspudić i Tonino Picula. Da je "kategorija Nitko" - političar bio bi na drugom mjestu s više od 21 posto.

Foto: RTL

Kada smo ispitanike pitali: "Koji je hrv. političar za vas osobno najnegativniji u zemlji" brojke su ovakve: 33% odlučilo se za premijera, 11 posto za predsjednika, a na neslavni tron uspeo se i šef DP-a Ivan Penava koji je s trećeg mjesta negativaca istisnuo Tomislava Tomaševića koji je sada na 4. mjestu.

Foto: RTL

Društvo mu ovdje još prave predsjednici SDP-a, Hrvatskog Sabora i SDSS-a dok listu 10 najnegativnijih zaključuju političarke: Sandra Benčić, Ivana Kekin i Dalija Orešković.

Foto: RTL

Foto: RTL

Vrijeme je zaključivanja ocjena, pa evo kako ste ocijenili hrvatske institucije - prema vama jedino predsjednik Republike zaslužuje trojku. Vladi i Saboru za svoj rad i dalje dajete dvojku.

Foto: RTL

A ove su ocjene naznaka i kako ocjenjujete smjer kretanja države - 19 i pol % ispitanih vjeruje da idemo dobrim smjerom, dok se s njima ne slaže više od 70% anketiranih.

Foto: RTL

I za kraj izdvajamo događaje koje smatrate da su obilježili prošli mjesec, a utječu na stanje u zemlji: Na prvom mjestu je ubojstvo maturanta u Drnišu koje je potreslo Hrvatsku i potaknulo promjene u pravosudnom sustavu; zatim jedna od najviših inflacija u Eurozoni; kriminal u sportskim savezima; rat na Bliskom istoku i mjere protiv inflacije koje je Vlada predstavila krajem mjeseca.



Foto: RTL

Vladajući su uvjereni u uspjeh svojih mjera, oporba sumnjičava i kritična, a hrvatski građani - vidjet ćemo u Crodemoskopu idući mjesec, a ovaj je agencija Promocija plus provela na uzorku od tisuću ispitanika u periodu od 1.- 3. lipnja, uz razinu pouzdanosti od 95%.