Plenković najavio niže cijene goriva, novinari ga pitali odriče li se Božidara Kalmete

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na sjednici Savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, nakon čega se obratio novinarima. Objasnio je koji je cilj uvođenja poreza na ekstraprofit.

"Naše mjere su cjelovite, branjive, logične. Drugo je moratorij na bilo kakve administrativne cijene, treće je zadržavanje svih prava zaposlenika. Ovu godinu ćemo iskoristiti za kolektivna pregovaranja, ali ne očekujemo da će biti novih povećanja tijekom ove kalendarske godine", poručio je Plenković. Dodao je kako će nastojati poslati poruku srednjim i velikim poduzećima. Kako je već ranije naglasio - riječ je o 1700 kompanija.

"Najavama ovakvog poreza će djelovati preventinvo i moguće je da dođe do snižavanja cijena i marži", rekao je. Što se tiče samostalnog rada - nije cilj nikoga ugroziti nego samo učiniti sustav pravednijim.

"Što se tiče poreznog opterećenja za kratkoročni najam. Vidim da je tu nastao šušur, ali ajmo to ogoliti. Donji prag smo dignuli sa 70 na 100, radi se o 56 destinacija. Teško da će propasti ijedan mali iznajmljivač. To je gotovo simbolična provedba načela pravednosti", rekao je Plenković.

Niže cijene gorva

Premijer je najavio sniženje cijena goriva:

"Smanjit će se i cijena eurosupera i eurodizela idući ponedjeljak kada će Vlada donositi odluku", kratko je rekao.

Plenković smatra da rast plaća u državnom sektoru nije temelj inflacije.

"Mi smo imali dva velika ekonomska šoka. Imali smo velike potrese, pogledajmo cijene nekretnina prije i poslije potresa. Porez na marže djelovat će preventivno i pronaći će sektore gdje smatramo da je profit dobar, ali pretjeran", kaže. Komentirao je i dopisno glasovanje.

"Ajde pitajte Milanovića i SDP kako su ucijenili Jadranku Kosor da se ne smije glasati izvan mjesta diplomatskih predstavištava. Time su eliminirali veliki broj glasova. Oni su svjesno izbacili fizičku mogućnost glasanja Hrvata izvan Hrvatske. Ajmo prvo to promijeniti", poručio je premijer. Na pitanje hoće li se odreći Božidara Kalmete:

"Ne znam što je bilo na sudu. To je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao na prvo suđenje. Proučit ćemo pa ćemo komentirati. Ako je to presuda Županijskog suda, onda još postoji pravni lijek", dodaje. Na pitanje je li normalno da se 14 godina čekala presuda - podsjetio je da je već govorio o tome.

"Kad smo kretali u pregovore o EU, RH je imala back log 1,4 milijuna predmeta. Sada je to 300 tisuća. Dakle, zaostatak se ipak smanjio. Mi stavljamo na raspolaganje alate, ulažemo u pravosuđe, smisao je da sudovi budu brži", rekao je.