Promjena optužnice protiv bivšeg HDZ-ovog ministra: USKOK objasnio što se događa

Uskok je u četvrtak, nakon višegodišnjeg suđenja za aferu HAC-Remorker te kraka korupcijske afere Fimi media, najavio izmjenu optužnice kojom je, među ostalima zahvaćen i bivši HDZ-ov ministar te zadarski gradonačelnik Božidar Kalmeta, doznaje se na Županijskom sudu u Zagrebu.

Prema navodima tužiteljstva, riječ je o opsežnim izmjenama optužnice za koje je potrebno dodatno vrijeme pa je sud odredio da izmijenjena optužnica mora biti dostavljena do 23. veljače.

Iduća rasprava je zakazana za 16. ožujka, kada će se optuženici očitovati o optužbama, a tužiteljstvo i obrana o mogućim novim dokazima. Ako ne bude novih dokaznih prijedloga, na suđenju slijede završni govori tužiteljstva i obrane optuženika, a potom i izricanje nepravomoćne presude.

Kalmeta ranije odbacio optužbe

Bivši ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta ranije je tijekom iznošenja obrane kazao da optužbe odbacuje kao krajnje neutemeljene te da u cijelosti ostaje pri svojoj obrani koju je iznio tijekom istrage 2015. i glavne rasprave na prvom suđenju 2019.

Osim Kalmete krivnju su na početku novog suđenja odbacili i njegovi suoptuženici - Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Sandro Vukelić. Do ponovnog suđenja došlo je nakon što je Vrhovni sud u rujnu 2022. godine ukinuo nepravomoćnu oslobađajuću presudu Kalmeti, koji je, među ostalim, bio optužen i da je sa suradnicima podijelio više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta.

Kalmeta je bio oslobođen i za dio optužnice prema kojoj je Ministarstvo prometa kojem je bio na čelu oštetio za 600 tisuća kuna narudžbom promotivnog filma "Prometna renesansa Hrvatske", od marketinške agencije Fimi media koja je, u drugom postupku, osuđena za punjenje HDZ-ova crnog fonda novcem iz državnih institucija i tvrtki.

Trojica pokajnika

Uz Kalmetu i njegove suradnike koji su poricali optužbe u aferi Remorker optužnicom su bila obuhvaćena i trojica 'pokajnika' koji su prije početka suđenja priznali nedjela i nagodili se s tužiteljstvom.

Nekadašnji financijski direktor HAC-a Josip Sapunar još je u istrazi Livakovića i Mikulića prokazao kao osobe kojima je nosio novac što su ga HAC-ovi podizvođači uplaćivali na austrijski račun češke tvrtke Remorker u vlasništvu Igora Premilovca koji je poput Sapunara, nakon priznanja Uskokovih optužbi, sporazumno osuđen na povrat novca i rad za opće dobro. Nagodbu s tužiteljstvom, nakon priznanja optužbi, postigao je i bivši direktor u Viaduktu Ivan Berket.

Drugi krak afere Remorker proširio se na Hrvatsku gospodarsku komoru i njenog dugogodišnjeg čelnika Nadana Vidoševića koji je pravomoćno osuđen na osam godina zatvora.

