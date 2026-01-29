Uskok pokrenuo istragu protiv sedmorice, narko bandi pomagao policajac: Objavljeni detalji

USKOK je, na temelju kaznene prijave PU krapinsko-zagorske, pokrenuo istragu protiv sedmorice hrvatskih državljana i jedne pravne osobe zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.

Prema sumnjama USKOK-a, osumnjičeni su djelovali od ožujka 2020. do 9. ožujka 2021. na području Zagreba i drugih dijelova Hrvatske, ali i u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Belgiji, Austriji, Njemačkoj i Sloveniji. Prvoosumnjičeni je, radi ostvarivanja nezakonite zarade, organizirao međunarodni lanac prijevoza i distribucije kokaina, marihuane i amfetamina namijenjenih daljnjoj prodaji na narko-tržištu.

U zajedničko djelovanje povezao je drugo- i trećeosumnjičenog, koji su bili zaduženi za logistiku i prijevoz droge. Droga se prevozila teretnim vozilima u vlasništvu trgovačkog društva drugookrivljenog te obrta trećeokrivljenog, a u prijevozu su sudjelovali i njihovi zaposlenici, vozači, kao i druge zasad nepoznate osobe.

Policajac otkrio podatke o vlasniku vozila

Iz Uskoka navode kako su članovi zločinačkog udruženja u više navrata prevezli 127 kilograma kokaina u vrijednosti od najmanje 3.048.000,00 eura, 10 litara amfetaminskog ulja u vrijednosti od najmanje 20.000,00 eura, 193 kilograma droge konoplje u vrijednosti od najmanje 231.600,00 eura. Okrivljeni su pribavili imovinsku korist od ukupno najmanje 288.050,00 eura koje su međusobno podijelili sukladno njihovim ulogama i doprinosu.

Osim organiziranog prijevoza droge, USKOK sumnja da je prvoosumnjičeni 28. srpnja 2020. prodao pet kilograma marihuane za 4.500 eura te dogovorio prodaju dodatna 32 kilograma. Međutim, osoba koja je došla po drogu udaljila se s mjesta događaja velikom brzinom, a novac za drogu nikada nije predan.

Nakon tog događaja, prvoosumnjičeni je obavijestio drugookrivljenog, koji je zatim zatražio pomoć policijskog službenika, odnosno sedmookrivljenog. Policajac je, prema sumnjama USKOK-a, zlouporabio službeni položaj i iz informacijskog sustava MUP-a neovlašteno pribavio podatke o vlasnici vozila u koje je droga utovarena te ih proslijedio osumnjičenima, iako je znao da su ti podaci tajni i nedostupni civilima.

Na temelju Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, USKOK je obuhvatio i trgovačko društvo u vlasništvu drugookrivljenog, koje se sumnjiči da je sudjelovalo u pribavljanju nezakonite dobiti od najmanje 216.800 eura.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora za trojicu okrivljenika, dok je za jednog određena mjera opreza. Istraga se nastavlja.

