Cindy Crawford proslavila 60. rođendan: Evo rutine zbog koje izgleda desetljećima mlađe

Manekenka i poduzetnica Cindy Crawford (60) obilježava veliki jubilej, a njezin izgled i dalje izaziva divljenje. Besprijekoran ten, minimalne bore i prirodna elegancija obilježili su njezinu karijeru dugu više od tri desetljeća, od proboja krajem 1980-ih do statusa supermodela uz Linda Evangelista (60) i Naomi Campbell (55).

Majka je dvoje djece — manekenke Kaie Gerber (24) i Presley Gerber (26) — koje ima sa suprugom, poduzetnikom Rande Gerberom (63). I danas izgleda svježe i dotjerano, a iza toga stoji pažljivo osmišljena svakodnevna rutina.

Njega kože i jutarnji rituali

Crawford mladolik izgled pripisuje kombinaciji redovite njege kože, suhog četkanja, povremenog posta i tjelovježbe. Prije više od dva desetljeća, u suradnji s francuskim liječnikom Jean-Louis Sebagh, pokrenula je kozmetičku liniju Meaningful Beauty. Ističe kako joj upravo ti proizvodi pomažu održati kožu zategnutom i blistavom.

U razgovoru za People naglasila je važnost samopouzdanja i pravilne njege. Kao ključni sastojak izdvaja ekstrakt dinje te svakodnevno koristi hidratantnu kremu sa zaštitnim faktorom i anti-age učinkom. Kao dio borbe protiv bora redovito koristi i kućnu saunu.

Foto: Profimedia

Kako prenosi Daily Mail, njezin jutarnji ritual započinje čišćenjem jezika, suhim četkanjem tijela i limfnom drenažom s uljem, nakon čega slijedi Gua sha masaža lica. Dan započinje boravkom na otvorenom, kratkim opuštanjem u jacuzziju i šetnjom po travi.

Trening i prehrambene navike

Na društvenim mrežama često objavljuje fotografije nakon treninga. Njezin program uključuje 20 minuta kardio-vježbi, zatim trening snage s utezima, a dodatno radi čučnjeve, iskorake i vježbe za ruke. Takav režim prakticira tri puta tjedno.

Prakticira povremeni post te najčešće vježba prije prvog obroka. Dan započinje nutritivnim shakeom od kokosova mlijeka, banane, špinata, mente, kolagena, proteina i sjemenki. Ručak i večera temelje se na proteinima i povrću, uz izbjegavanje glutena.

Foto: Profimedia

Važnost mentalne ravnoteže

Crawford naglašava kako je mentalno zdravlje ključan dio općeg blagostanja. U intervjuu za podcast The Skinny Confidential istaknula je da osjećaj brige o sebi i unutarnje sigurnosti izravno utječe na samopouzdanje i kvalitetu života.

Upravo kombinacija discipline, redovite njege i mentalne ravnoteže razlog je zbog kojeg Cindy Crawford i u sedmom desetljeću izgleda svježe, samouvjereno i bezvremenski.

POGLEDAJTE VIDEO:Italija zabranjuje konjsko meso? Stižu drastične kazne za klanje konja